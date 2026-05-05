Ndërsa kompanitë ajrore në Europë paralajmërojnë mungesa të mundshme karburanti duke nisur nga mesi i majit, Aeroporti Ndërkombëtar i Tiranës thotë se situata në Shqipëri mbetet e qëndrueshme.
Në një njoftim në rrjete sociale, aeroporti bën të ditur se furnizimi me karburant është i garantuar dhe se shërbimi për të gjitha linjat ajrore vijon pa ndërprerje.
“Fluturimet në Aeroportin Ndërkombëtar të Tiranës vijojnë normalisht. Të gjitha operimet po zhvillohen sipas planifikimit, ndërsa furnizimi me karburant garanton vazhdimësi të plotë dhe të sigurt të shërbimit për të gjitha linjat ajrore. Prioriteti ynë mbetet gjithmonë siguria dhe një eksperiencë e besueshme për çdo pasagjer”, thuhet në njoftim.
Sipas vlerësimeve të Komisionit Europian, mbyllja e Ngushticës së Hormuzit, si pasojë e luftës në Iran, po pengon importin e rreth një të tretës së karburantit për avionë që i nevojitet Europës.
