Miliarderi nga Kosova, Behgjet Pacolli dhe gjithashtu pronar i 98% të aksioneve të Aeroportit të Vlorës, ka bërë përsëri një reagim për zhvillimet e fundit në investimin e aeroportit, ku së fundi thuhet se ka edhe një hetim të nisur nga Prokuroria e Tiranës.
Pacolli shprehet i indinjuar në postimin e tij në “Facebook”, ku ka folur për “thashethemet” mbi një proces gjyqësor të nisur ndaj tij si shkak i aeroportit.
Kujtojmë se në media kanë qarkulluar lajme se Gjykata e Tiranës ka pezulluar veprimtarinë e kompanisë Mabco Construction S.A., për shkak të një veprimtarie të fshehtë, e zhvilluar në këtë investim privat në infrastrukturën publike.
“Duket qartë se dikush tjetër po merret me këto procese, ndërkohë që unë deri më sot nuk jam ftuar nga askush për të dhënë as dëshminë, as sqarimet e mia. Nuk jam më gati për lëshime për atë që është e imja,por nuk do të pranoj kurrë asgjë që nuk më takon” ka thënë biznesmeni teksa shton se ka dhenë kontributin e tij të ndershëm, dhe qindra miliona euro investime të bëra nga ai janë të dokumentuara.
Ai ka thënë se nuk do të mundet të durojë më padrejtësinë dhe “përbaltjen” që po i bëhët emrit të tij. “Faktet, dokumentet dhe Zoti janë dëshmitarë të qëllimeve të mia të mira”, shton më tej Pacolli. Postimi i Plotë:
ÇFARË ËSHTË KY KOMPLOT I KOORDINUAR NË SHQIPËRI KUNDËR EMRIT TIM,
Pikërisht tani që ndërtimit të aeroportit po i vjen fundi?! Çfarë janë këto ofendime?Kush po e orkestron këtë fushatë shpifjesh dhe pse?Unë, përveçse po përpiqem të mbroj pronën time, nuk kam dhënë asnjë intervistë dhe nuk kam iniciuar asnjë proces gjyqësor që të shërbejë si shkak për përfolje.
Duket qartë se dikush tjetër po merret me këto procese, ndërkohë që unë deri më sot nuk jam ftuar nga askush për të dhënë as dëshminë, as sqarimet e mia.
Nuk jam më gati për lëshime për atë që është e imja, por nuk do të pranoj kurrë asgjë që nuk më takon.
Kam dhënë kontributin tim të ndershëm, me qindra miliona euro investime, që vijnë 100% nga asetet e mia personale, të dokumentuara dhe të garantuara me fondet dhe kolateralet e mia private.
Asnjë qindarkë publike — çdo gjë ka ardhur nga puna, besimi dhe sakrifica ime.
Faktet, dokumentet dhe Zoti janë dëshmitarë të qëllimeve të mia të mira.
Dua të lë në Vlorë një trashigemi duke e ditur mirë që ky investim me vështirësi do të rikthehet.
Por një gjë është e sigurt:
Nuk mund të duroj më këtë padrejtësi, ku përbaltet emri, dinjiteti dhe investimi im!
Këto sulme të organizuara do t’i përballoj me të vërtetën dhe me faktet në dorë.
