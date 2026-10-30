Aeroporti i Napolit do të mbyllet për të gjithë muajin nëntor për shkak të punimeve. Aeroporti i Napolit do të mbyllë dyert për të lejuar punime të gjera rinovimi në pistën e tij dhe në rrugët lidhëse të taksive, të cilat do të mbështesin sigurinë, besueshmërinë dhe vazhdimësinë operative afatgjatë të infrastrukturës ekzistuese.
Do të përfshijë gjithashtu zëvendësimin dhe modernizimin e sistemeve të ndriçimit të ndihmave vizuale (AVL) të aeroportit, të cilat përfshijnë ndriçimin e pistës dhe të rrugës së taksisë, si dhe sistemet e sinjalizimit të ndriçuar, thelbësore për udhëzimin e avionëve gjatë ngritjes, uljes dhe taksisë, veçanërisht në dukshmëri të dobët.
Projekti, i cili do të kushtojë rreth 30 milionë euro, po kryhet në një kohë kur zakonisht ka më pak fluturime sesa në sezonin e pikut. Për të minimizuar më tej ndërprerjet, puna do të kryhet vazhdimisht, 24 orë në ditë, shtatë ditë në javë.
Për udhëtarët që duhet të shkojnë në rajon, disa linja ajrore planifikojnë të transferojnë avionët e tyre në aeroportet relativisht të afërta të Salerno, Costa d’Amalfi dhe Cilento.
Fluturimet këtu operohen nga kompani si Ryanair, easyJet dhe Vueling, dhe fluturojnë për në dhe nga Bergamo, Milano Malpensa dhe Milano Linate, Xhenova, Torino dhe Trieste në Itali.
Më larg, fluturimet do të zhvillohen midis aeroporteve dhe Amsterdamit, Barcelonës , Kazablankës, Dubait, Dyseldorfit, Madridit, Parisit, Sharm el-Sheikh dhe Shtutgartit.
Për të përballuar presionin e mbylljes së Aeroportit të Napolit, shërbime shtesë autobusësh midis Piazza Garibaldi të Napolit dhe Aeroportit të Salernos do të operojnë gjatë gjithë nëntorit.
Shërbimet për në stacionin hekurudhor të Salernos do të rriten gjithashtu, ndërsa rrugët ekzistuese për në Potenza, Eboli, Battipaglia dhe Bregun e Amalfit do të vazhdojnë të funksionojnë si zakonisht.
Për ata që nuk janë të prirur të mbështeten në transportin publik, është prezantuar gjithashtu në mënyrë prove një shërbim taksish i përbashkët me tarifa fikse. Ai do të mbulojë dy itinerare, një nga Aeroporti i Salernos në stacionin hekurudhor Qendror të Napolit dhe tjetrën nga Aeroporti i Salernos në stacionin hekurudhor Qendror të Salernos.
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Burimi: Botë
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