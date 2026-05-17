Aeroplanmbajtësja më e madhe në botë, USS Gerald R. Ford, u kthye në bazën e saj në Norfolk, Virxhinia, të shtunën pas një vendosjeje rekord prej 326 ditësh, njoftoi Pentagoni.
Sekretari i Mbrojtjes, Pete Hegseth, ishte i pranishëm për të mirëpritur ekuipazhin, duke e cilësuar kthimin si një moment historik për marinën amerikane.
Ky ishte dislokimi më i gjatë për një grup sulmues aeroplanmbajtës të SHBA-së që nga Lufta e Vietnamit.
Gjatë misionit, USS Gerald R. Ford mori pjesë në operacione në Karaibe, ku forcat amerikane kryen sulme ndaj anijeve të dyshuara për kontrabandë droge, ndaluan cisterna të sanksionuara dhe kapën udhëheqësin venezuelian Nicolas Maduro.
Më pas, transportuesi ajror u dërgua në Lindjen e Mesme për të marrë pjesë në operacione luftarake kundër Iranit, në një periudhë të tensionuar përpara shpërthimit të konfliktit.
Vendosja e gjatë nuk ishte pa incidente. Më 12 mars, një zjarr në lavanderi plagosi dy marinarë dhe shkaktoi dëme të mëdha në rreth 100 shtretër.
Përveç kësaj, aeroplanmbajtësja raportoi probleme të konsiderueshme me sistemin e tualeteve gjatë qëndrimit në det.
