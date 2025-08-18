Aeroplani i dytë amfib “AG600” “Kunlong” i prodhuar në seri nga Kina ka përfunduar me sukses fluturimin provë të prodhimit në qytetin Zhuhai, në provincën Guangdong tha të dielën Korporata e Industrisë së Aviacionit , duke shënuar një hap drejt dorëzimit klientëve dhe vënies në funksionim.
Një ekuipazh testimi prej katër anëtarësh e pilotoi aeroplanin “AG600-1102” duke kryer një varg misionesh, përfshirë lëvizjen në pistë, inspektimet e përgjithshme, vlerësimet e sistemit të misionit dhe provat e fluturimit në lartësi.
Pas zbritjes pa probleme, u konfirmua që aeroplani ishte në gjendje të mirë, me një sistem kontrolli normal dhe të gjitha sistemet në funksionim të qëndrueshëm.
Fluturimi provë i suksesshëm tregon se aeroplani përmbush kërkesat e projektimit, përputhet me standardet e sigurisë operacionale dhe është gati për dorëzim.
“AG600” është një aeroplan për qëllime të posaçme civile i prodhuar në mënyrë të pavarur dhe i projektuar për të trajtuar nevojat urgjente të sistemeve kombëtare të shpëtimit emergjent dhe të parandalimit e kontrollit të katastrofave natyrore, duke ndihmuar në mbrojtjen e jetës dhe pronës.
Me një rreze praktike maksimale prej 4 500 kilometrash, “AG600” është një mjet i fuqishëm për luftën kundër zjarrit në pyje. Ai është i pajisur me një “kovë” nëpërmjet së cilës mund të mbledhë deri në 12 tonë ujë në vetëm 20 sekonda thjesht duke lëvizur nëpër sipërfaqen e ujit, përpara se të niset për në operacionet zjarrfikëse.
Avioni e mori certifikatën e tij të tipit nga Administrata e Aviacionit Civil (CAAC) më 20 prill 2025. Në maj, aeroplani i parë i prodhuar në seri, “AG600-1101”, doli nga linja e prodhimit dhe përfundoi fluturimin provë të prodhimit. Në qershor, aeroplani hyri zyrtarisht në prodhimin në seri pasi mori certifikatën e CAAC-it.
Më 31 korrik, aeroplani i dytë i prodhuar në seri, “AG600-1102”, përfundoi montimin përfundimtar dhe doli nga linja e montimit, duke bërë më pas prova fluturimi përpara fluturimit të vet të parë.
