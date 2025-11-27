Një politikan vendas në Namibi, i cili ka të njëjtin emër me udhëheqësin famëkeq të Gjermanisë naziste , ka ruajtur mandatin e tij për një mandat të pestë radhazi, pasi thuhet se fitoi zgjedhjet lokale në distriktin e tij të mërkurën.
Adolf Hitler Uunona ka përfaqësuar Ompundya-n në rajonin Oshana që nga viti 2004 si anëtar i Organizatës Popullore të Afrikës Jugperëndimore (SWAPO).
Edhe pse Komisioni Zgjedhor i Namibisë nuk i ka publikuar ende rezultatet zyrtare, sipas raportimeve të shumta, Uunona fitoi me një diferencë të madhe.
59-vjeçari ishte një figurë popullore në qarkun e vogël verior me më pak se 5,000 banorë, pavarësisht trashëgimisë së emrit të tij, duke fituar zgjedhjet e vitit 2020 me 85% të votave.
Si këshilltar rajonal, ai u lavdërua për punën e tij në terren dhe për avokimin kundër aparteidit, raportuan mediat lokale.
Në një intervistë me gazetën gjermane Bild në vitin 2020 — kur fitoi mandatin e tij të katërt — Uunona deklaroi se nuk kishte “asnjë lidhje” me ideologjinë naziste.
Ai gjithashtu hodhi poshtë çdo ide të dominimit botëror.
“Vetëm kur u rrita e kuptova: ai burrë donte të pushtonte të gjithë botën”, tha Uunona. “Unë nuk kam të bëj fare me këtë”, përfundon ai.
Ai shpjegoi se i ati ia vuri emrin sipas udhëheqësit famëkeq nazist përgjegjës për Holokaustin. Megjithatë, Uunona theksoi se “ndoshta nuk e kuptoi” se çfarë do të thoshte kjo.
“Si fëmijë e shihja si një emër krejtësisht normal”, këmbënguli Uunona.
“Kjo nuk do të thotë që kam karakterin e Adolf Hitlerit ose se dukem si Adolf Hitleri nga Gjermania”, tha ai në një intervistë të veçantë për mediat namibiane.
Në jetën e tij të përditshme, ai përdor emrin Adolf Uunona, por pohon se nuk ka ndërmend ta ndryshojë emrin e tij , sepse “është tepër vonë për këtë”.
Partia e qendrës së majtë SWAPO i ka rrënjët në lëvizjen çlirimtare të Namibisë. Ajo mbështet politika antikoloniale, duke përfshirë refuzimin e sundimit të pakicës së bardhë.
Në vitet e fundit, partia është afruar më shumë me qendrën dhe politikat e orientuara drejt tregut.
Namibia dikur ishte një koloni gjermane dhe pjesë e Afrikës Jugperëndimore Gjermane, dhe emrat gjermanë si Adolf janë ende të zakonshëm.
Pas Luftës së Parë Botërore, vendi ishte nën kontrollin e Afrikës së Jugut deri në pavarësinë e saj në vitin 1990.
