Administrata Trump po shqyrton heqjen e sanksioneve mbi fondin e investimeve të mbështetur nga shteti rus, si pjesë e diskutimeve më të gjera që përfshijnë dërgesat e naftës ruse në SHBA, raportoi të martën The New York Times.
Gazeta tha se zyrtarët rusë i kishin bërë presion Uashingtonit që të hiqte sanksionet ndaj Fondit Rus të Investimeve Direkte, RDIF, i cili ka luajtur një rol kyç në lehtësimin e dërgesave të karburantit.
Një zyrtar amerikan konfirmoi se kërkesa e fondit po shqyrtohej sipas procedurave të përcaktuara, duke thënë se ky veprim ishte pjesë e përpjekjeve për të “përmirësuar marrëdhëniet SHBA-Rusi dhe për të ndihmuar në përfundimin e luftës”.
Zyrtari e përshkroi gjithashtu Kirill Dmitriev, kreun e fondit i cili shërben si i dërguari special i presidentit rus Vladimir Putin për bashkëpunimin ekonomik ndërkombëtar, si “një i dërguar i dobishëm” për negociatorët amerikanë që punojnë për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë.
Administrata e ish-Presidentit të SHBA-së, Joe Biden, vendosi sanksione ndaj fondit disa ditë pas fillimit të luftës në Ukrainë në shkurt 2022, duke e përshkruar atë si “një fond të fshehtë” për Putinin.
Sipas raportit, fondi ka marrë një rol udhëheqës në organizimin e dërgesave të naftës ruse në SHBA, pasi Trump pezulloi sanksionet ndaj naftës ruse në fillim të këtij muaji.
Zëvendëskryeministri rus Alexander Novak tha të premten se tre anije cisterna që transportonin naftë ruse ishin nisur për në SHBA këtë muaj me “mbështetjen e konsiderueshme” të fondit të Dmitriev.
Megjithatë, njerëz të njohur me bisedimet i thanë gazetës se blerësit amerikanë nuk kishin paguar ende për dërgesat.
Departamenti i Thesarit ka pohuar se masa tashmë ka siguruar autorizimin e nevojshëm për transaksionet që përfshijnë naftën ruse.
Kërkesa e veçantë e fondit për lehtësimin e sanksioneve po vlerësohet përmes procesit normal të shqyrtimit të departamentit, sipas raportit.
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Burimi: Botë
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