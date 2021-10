Deputeti socialist Erion Braçe ka kritikuar qeverinë në Komisionin e Ekonomisë ku tha se i ka rastisur disa herë që të shkojë në ministri dhe nuk i ka gjetur ministrat në punës. Ai tha se kush nuk do të punojë le të hap krahun, ndërsa tha se gjysma e administratës publike në zgjedhjet e 25 prillit nuk ka votuar fare Partinë Socialiste.

“Do ta them troç: Nga analiza që unë bëj po ju them unë që më shumë se gjysma e administratës publike nuk ka votuar fare për Partinë Socialiste. Fare, zero. Në nivel qendror dhe vendor po të doni. Aty është zonja (i drejtohet Spiropalit), sa herë kemi vajtur ne nëpër Ministri, tani se nuk nxjerr ndonjë sekret të madh, dhe nuk kemi gjet ministrat në punë. Është kështu? Ore kemi vajtur për të kontrolluar marrjen e përgjigjes. Institucion me institucion. U detyruan të vendosin tabela për të kontrolluar fluksin e ankesave dhe përgjigjet që jepeshin. Tabela, ku gjithsecili vihej para tabelës dhe i thuhej pse s’ka marrë përgjigje”, tha Braçe.