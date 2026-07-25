Kryeministri Edi Rama në takimin e zgjeruar të Grupit Parlamentar Socialist tha se “Besa” do shihet si një nga shtyllat e reflektimit për mandatin e katërt të qeverisjes.
Rama tha se qytetarët që protestojnë nuk duhen parë si kundërshtarë, por si një tregues i problemeve që kërkojnë zgjidhje brenda administratës dhe qeverisjes.
Analisti Martin Leka tha se administrata është e keqja e PS, pasi është e paaftë.
Në një intervistë për “Ora e Fundit” në ABC News, Leka u shpreh se Rama ka paralajmëruar ndryshime në qeveri.
Ndërsa gazetari Fatos Mahmutaj deklaroi se protesta ishte reagim i qytetarëve, por ka shkuar në drejtim të gabuar.
Martin Leka: Shkaku ka qenë protesta dhe flamingo, për t’iu drejtuar administratës së vet, që është e keqja e madhe e PS. Rama duhet ta kërkojë të keqen e qeverisë se vet, tek administrata. Administrata është në pikën kritike të saj. Administrata është e mbingarkuar, e korruptuar, e paaftë dhe është një administratë e cila në rastin më të keq, nuk ka asnjë ambicie për të ndryshuar Shqipërinë. Unë mendoj se duhet dhe Rama ka paralajmëruar ndryshime në qeveri.
Fatos Mahmutaj: Protesta ishte reagimi i fundit i qytetarëve, ishte mbingarkuar situata publike në vend. Qytetarët reagojnë me protesta. Nuk ka pasur hetim sepse Kushner nuk ka shkelur asnjë ligj. Protesta ishte hallka e fundit qytetarët reaguan, por ka marrë drejtim tjetër.
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