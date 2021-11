Kryetarja e Bashkisë së Shkodrës, Voltana Ademi ka treguar pse nuk mori pjesë në ‘Foltoren’ e ish kryeministrit Sali Berisha, të mbajtur në Shkodër.

Ademi tha se nuk mori pjesë për shkak të disa problemeve familjare. Ajo shton se PD ka krizë që do të duhet të diskutohet nga të gjithë.

“Sepse kam pasur disa probleme familjare, nuk kam pasur mundësi as që të angazhohem as në diskutim publik. PD ka krizë goxha të rëndësishme, që do të duhet të diskutohet. Mendoj se po vuajmë një konsensus heshtjeje brenda PD, tek niveli drejtues, por edhe gjithë anëtarësisë. Mendoj se këtë gjë po e vuajmë. Mendoj se do të duhet të zhvillonim debatet herët. Gjithmonë diskutimi duhet të jetë i mirëpritur dhe këtë gjë, PD nuk ka arritur që ta bëjë”, tha Ademi.

E pyetur nëse do ta firmosë formularin për mbledhjen e Kuvendit, Voltana Ademi tha se “nuk jam anëtare aty, nuk ma kanë dërguar, por sigurisht që, nëse Kuvendi do të mblidhet, unë jam e angazhuar dhe nuk mund të bëj sikur nuk e shoh atë gjë që po ndodh e mos të jem”.

