Mazhoranca dhe opozita u bënë bashkë vetëm 1 minutë për të mbajtur heshtje në nderim të gjyqtarit Astrit Kalaja, i cili u vra më 6 shtator në sallën e gjyqit ndërsa po shpallte një vendim. Pas këtij momenti, PD e PS u përfshinë në debate të ashpra dhe fyerje, për shkak të debatit që ka dominuar opinion publik mbi sigurinë në institucionet e drejtësisë, debat që çoi në mbylljen e seancës brenda 2 orëve ndërsa pengoi prezantimin e raporteve të 4 institucioneve.
Kreu i grupit të PD, Gazment Bardhi kërkoi dorëheqjen e ministres së Brendshme, Albana Koçiu. Përgjigjen e morën nga ministri i ri i Drejtësisë, i cili iu kujtoi gjuhën linçuese që kryetari i tyre, Sali Berisha përdor ndaj gjyqtarëve e prokurorëve.
Ministrja e Punëve të Brendshme, Albana Koçiu iu përgjigj akuzave të opozitës për vrasjen e gjyqtarit Kalaja. Koçiu tha se nëse një punonjës i Policisë së Shtetit do të kishte qenë përgjegjës, do ishte vënë në pranga. Koçiu i tha opozitës se nuk është përgjegjëse për vrasjen, por gishtin e drejtoi nga opozita duke e akuzuar për gjuhën linçuese ndaj gjyqtarëve.
Sipas socialistëve, demokratët abuzuan duke kërkuar fjalën për procedurë dhe kërkuan miratimin e katër projekt-rezolutave për katër institucionet e pavarura që do të duhet të raportonin sot në seancë: ERE, ERRU, AKEP dhe Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale.
Vendimi i socialistëve u kundërshtua nga opozita, e cila kërkon vijimin e debatit parlamentar. “Të kërcënoi Taulanti dhe kalove në votim? Nëse nuk e mban dot presionin, ik nga karrigia dhe lëre Taulantin”, ishte reagimi i Gazment Bardhit ndaj Niko Peleshit gjatë procesit të votimit.
Leave a Reply