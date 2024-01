Institucioni i Avokatit të Popullit ka reaguar në lidhje me rastin e rëndë të ndodhur në Tiranë ku mjeku kardiolog Dervish Hasi 42 vjeç, u arrestua për abuzim seksual me të miturën 16 vjeçare, duke propozuar që të ketë ndryshime ligjore në Kodin e Familjes dhe Kodin Penal për të hequr gjithë përjashtimet që lejojnë martesat nën 18 vjeç.

Duke bërë thirrje për ndëshkimin e autorit të ngjarjes, Dervish Hasi i cili akuzohet për trafikim të të miturve dhe pornografi, Avokati i Popullit thekson se ministria e Drejtësisë ka vlerësuar rekomandimet e bëra për ndryshimet ligjore në Kodin e Familjes dhe Kodin Penal.

“Duke i vlerësuar të domosdoshme përmirësimet e mëtejshme të kuadrit normativ, Avokati i Popullit ka theksuar se mbrojtja e fëmijëve nga dhuna dhe abuzimi seksual është e domosdoshme për sigurinë dhe zhvillimin e tyre të shëndetshëm. Përsa më sipër, Avokati i Popullit ka rekomanduar ndryshime ligjore në Kodin e Familjes dhe Kodin Penal për të hequr të gjitha përjashtimet ligjore që lejojnë martesat nën 18 vjeç apo abuzimit me të mitur. Ndërsa e konsideron ngjarjen alarmante për të drejtat e të miturave, Avokati i Popullit ka evidentuar rëndësinë e harmonizimit të legjislacionit vendas me Konventën e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijëve dhe Konventën për Eleminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave. Rekomandimet konkrete të Avokatit të Popullit për të përmirësuar mbrojtjen e fëmijëve do të integrohen në ndryshimet e Kodit Penal, veçanërisht në seksionin “Krime seksuale me të mitur”. Ministria e Drejtësisë i ka vlerësuar këto rekomandime në ndërmarrjen e hapave konkrete në përmirësimin e legjislacionit, për të garantuar që mosha minimale për martesë të jetë 18 vjeç- thuhet mes të tjerash në reagimin e institucionit.

Kuijtojmë se në dëshminë e dhënë, 16 vjeçarja në Tiranë kishte deklaruar se ishte martuar me mjekun Dervish Hasi nga një hoxhë para një viti dhe se për këtë gjë kishin dijeni edhe 3 gratë e tjera të 42 vjeçarit.

Mjeku kardiokirurg i Sanatoriumit, Hasi, do të qëndrojë në burg pa afat nën akuzën e “trafikimit të të miturve” dhe “pornografisë”, duke rënë në këtë mënyrë vepra penale fillestare me të cilën u referua materiali në prokurori, ajo e “prostitucionit”.

/f.s