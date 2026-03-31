Gjykata e Tiranës ka vendosur pezullimin nga detyra të kreut të Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit, IMT, Rigers Sheqeri, ndërkohë që hetimet vijojnë të thellohen për një skemë të dyshuar abuzimi me lejet dhe ndërtimet në kryeqytet.
Ndërkohë, strukturat ligjzbatuese po vijojnë hetimet për të sqaruar plotësisht mekanizmin e dyshuar dhe për të përcaktuar përgjegjësitë përkatëse.
Në këtë fazë, nuk ka ende një qëndrim publik nga vetë Sheqeri lidhur me vendimin e gjykatës dhe as detaje mbi hetimin.
