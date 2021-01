Klubi i Chelsea është ndarë sot me trajnerin e saj Frenk Lampard. Ky ka qenë një vendim shumë i vështirë për drejtuesit e “bluve” të Londrës, të cilët kanë dalë edhe me një qëndrim zyrtar lidhur me vendimin e tyre.

“Ne i jemi mirënjohës Frenkut për ato që ai ka arritur si kryetrajner i skuadrës. Sidoqoftë, rezultatet dhe performancat e fundit nuk i kanë përmbushur pritjet e klubit, duke e lënë klubin pa ndonjë rrugë të qartë drejt përmirësimit të qëndrueshëm.

Asnjëherë nuk mund të jetë një kohë e mire, për t’u ndarë me një legjendë të një klubi, si Frenk, por pas një diskutimi dhe shqyrtimi të gjatë, u vendos për një ndryshim të nevojshëm tani, për t’i dhënë kohë klubit për të përmirësuar performancat dhe rezultatet këtë sezon”.

Bossi i Chelsea, rusi Roman Abramoviç, pas këtij vendimi është shprehur: “Ky ishte një vendim shumë i vështirë për klubin, sepse kam patur një marrëdhënie të shkëlqyeshme personale me Frenk dhe kam respektin më të madh për të. Ai është një njeri me integritet të madh dhe ka etikën më të lartë të punës. Sidoqoftë, në rrethanat aktuale, ne besojmë se është më mirë të ndërrojmë trajner.

Në emër të të gjithëve në klub, bordit dhe unë personalisht, do të doja të falënderoja Frenk për punën e tij si kryetrajner dhe t’i uroja atij çdo sukses në të ardhmen. Ai është një ikonë e rëndësishme e këtij klubi të shkëlqyeshëm dhe statusi i tij këtu mbetet i dobësuar. Ai gjithmonë do të jetë mirëpritur ngrohtësisht përsëri në Stamford Bridge.”

Klubi i Chelsea nuk do të bëjë asnjë koment, tjetër derisa të caktohet trajneri i ri i skuadrës londineze, ndërkohë që media vendase shprehet e sigurtë që në vendin e lampard do të ulet ish-trajneri i Paris SG, gjermani Thomas Tuchel.

