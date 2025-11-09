Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku nga selia e partisë në Prishtinë, në krah të Përparim Ramës, shpalli fitoren në 5 nga 18 komunat që shkuan në balotazh në Kosovë këtë të dielë.
Në total, bashkë me komunat e fituara në raundin e parë, LDK do të qeverisë katër vitet e ardhshme në 7 njësi të qeverisjes vendore dhe Abdixhiku.
“Sot LDK shpallim fitore në kryeqytet. Përparim Rama është kryetar për një tjetër mandat. Kemi marr mbi 51%. Është fitore e Kosovës që refuzon përçarjen dhe zgjedh unitetin kombëtar. Shpallim fitoren në Pejë me Gazmend Muhaxherin, në Viti me Sokol Haliti, në Dragash me Bexhet Xheladini, në Junik me Ruzhdi Shehun. LDK fiton në 5 komuna. Edhe me dy komunat e fituara në raundin e parë numri i komunave tona shkon në shtatë. LDK partia me numrin më të madh të komunave që do të qeverisë nga këto zgjedhje lokale. Në nuk fitojmë për të ndarë. Çdo komunë ku kemi fituar do të kemi qeverisje për të gjithë qytetarët”, u shpreh kreu i LDK-së.
Më tej Abdixhiku theksoi se LDK nuk i ndan njerëzit sipas ngjyrave dhe flamujve të partive, ndaj qeverisja lokale do të jetë e barabartë për të gjithë qytetarët.
Ai nënvizoi po ashtu se Kosova sot dha një leksion demokracie dhe bëri një hap përpara drejt rikthimit në normalitet.
“Është fitore e Kosovës që refuzon përçarjen dhe kërkon unitet kombëtar. Prandaj sonte dua të them qartë dhe zëshëm. Deri sot fituesit tanë ishin kandidatë të LDK, nga sot janë qytetarët e parë të të gjithë banorëve të komunave që do drejtojnë. Është thirrje për përulësi, për dinjitet e për punë. Qytetarët nuk kanë nevojë për armiq. Demokracia është e të gjithëve dhe Kosova është e të gjithëve. Zgjedhjet na ndajnë vetëm për një ditë, pastaj na bashkon një vizion i përbashkët për Kosovën. LDK nuk njeh qytetarë të ndarë në ngjyra dhe flamuj partish. Çdo komunë ku kemi fituar ne do të kemi qeverisje për të gjithë qytetarët sepse për ne qeverisja është detyrë dhe jo privilegj. Sot Kosova ka bërë një hap përpara drejt normalitetit dhe për këtë LDK mburret fortë”, nënvizoi kreu i LDK-së.
Leave a Reply