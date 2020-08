Nga Artur Ajazi

Lideri “suprem” i Partisë Demokratike zoti Basha, ka deklaruar se “në shtator nis seleksionimi nga Komisioni Vlerësimit të kandidaturave, kemi plot 2 mijë emra të ardhura nga baza”. A thua të jenë vërtetë 2 mijë emra, a thua të jenë vërtetë 2 mijë kandidatura, a thua të jenë bërë 2 mijë propozime, dhe mbi 2 mijë mbledhje në bazë ? Këtë nuk do ta besonte as Sali Berisha, i cili natyrisht është njohës i mirë i strukturave në bazë. Por ama të bazës së dikurshme, të asaj kohe.

Pasi sot baza e Partisë Demokratike, ka ikur në drejtimin e ditur, sepse baza e asaj partie sot pas zhgënjimit, ka nisur të shohë dhe ujdisë punët e saj, dhe nuk mund të presë me vite dhe dekada kur “partia të ribëhet, të rihapet, të rikonsolidohet”. Ndaj duket dhe natyrisht është paksa e pabesueshme deklarata e liderit “suprem” të Partisë së Demokratikasve, shifra “2 mijë emra”.

A thua të ulet seriozisht Ruli, Nishani, dhe Mustafaj, dhe ti marrin “fije për pe, të gjithë emrat e bazës” dhe të seleksionojnë më të mirët, më luftarakët, më të moralshmit, të pakorruptueshmit, dhe të pergatisin listën përfundimtare ? Padyshim, që ajo ç’ka po bën zoti Basha dhe Komisioni Vlerësimit (që ngjet më tepër me KKP e dikurshme) më tepër duket si një testim mbi punën dhe kontributin e kryetarit, se sa përzgjedhje e emrave, madje edhe formulari që duhet të plotësohet, ngjet me atë që plotësonte çdo kandidat partie në kohën e Enver Hoxhës.

A thua të jenë “2 mijë emra” në garë, kur në degët e rretheve, ka mbi 7 vjet që nuk shkel njeri, veç atyre që u kanë parë “hajrin punëve të Dovletit”, që kanë patur dhe gëzuar poste, ofiqe, dhe para, të cilat sa ishte në pushtet PD-ja, nuk lanë gjë pa bërë. A thua të jenë vërtetë “2 mijë emra” në garë, kur dihet publikisht nga të gjithë se, në degët e PD në rrethe, ka nja 5 vjet që nuk bëhen as mbledhje dhe as takime të zakonshme kortezie, veç atyre kur u duhet të mbushin autobuzët me mitingashë.

A thua të jenë vërtetë “2 mijë” emra zoti Basha, kur 10 ditë pasi ju shpallët nismën tuaj për “kandidatë të propozuar nga baza”, listat e degëve në rrethe ishin të mbushura me emrat e listës së 2017. Ja pra, kur ngutesh të shpallësh “fitoren dhe marrjen e pushtetit”, duhet që më parë, të kishe rënë në ujdi me ata të “listës së vjetër”, të kishin paksa durim, dhe të prisnin shtatorin, kur Ruli, Nishani dhe Mustafaj, tu jepnin viston, dhe të shpalleshin zyrtarisht “kandidatët e rinj”. U nxituat dhe harruat se, ata që deri sot të qëndruan besnik zoti Basha, patjetër do të kërkonin emrin në listë”.

“Shënomëni dhe mua”, është lutja e zakonshme sot në SHQUP, e atyre që të ardhmen e vetme të jetës së tyre e shohin vetëm tek mandati deputetit, pasi në jetën e tyre nuk kanë “zanat” tjetër. A thua të jenë vërtetë “2 mijë vetë” në garën e vogël për të qenë kandidat për deputet nga Partia Demokratike ? E para nuk besoj se ka garë, e dyta nuk besoj se ka emra të rinj, dhe e treta, nuk besoj se zoti Basha guxon të luajë me emrat e vjetër, pasi me ata ai do të bëjë fushatën, por edhe opozitën në 4 vitet e ardhshme.