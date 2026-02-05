Ulsi Manja mbrëmjen e sotme në Top Story i është përgjigjur akuzave nga opozita se mazhoranca ka bllokuar kërkesën e SPAK për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut dhe hapjes së rrugës për arrestimin e saj.
Kreu i Komisionit Parlamentar të Ligjeve tha se nuk kanë bllokuar asnjë hetim, dhe se janë brenda afatit 3 mujor siç e përcakton rregullorja.
Ai tha se i duhet dhënë kohë Këshillit të Mandateve për të kaluar në filtra këtë kërkesë dhe të presin vendimin.
“Nuk do të shprehem për thelbin dhe përmbajtjen e kërkesës. Por për herë të parë dua t’i them nja dy fjalë. Për ne është shumë e rëndësishëm vendimit të Kushtetueses. Përderisa kryeministri i është drejtuar Kushtetueses, është qëndrim politik. Vendimmarrja nuk ka zvarritje. Kemi thënë që presim këtë vendim, por rregullorja e Kuvendit ia ka përcaktuar limitet kohore Kuvendit për t’u shprehur.
Jo më kot ka thënë Kuvendi që do duhet të shprehet brenda 3 muajsh, dhe nëse nuk shprehet për 3 muaj kërkesa thotë rregullorja konsiderohet e rënë, Këshilli i Mandateve do duhet të shprehet deri nga data 16 mars në mos gaboj, pra jemi brenda afateve procedurialisht. S’dua të spekuloj me parashikimet për Këshillin e Mandateve, qëndrimin tim do e jap atje, por ama dua të rri pse janë lënë tre muaj, sepse Këshilli i Mandateve, Kuvendi do duhet të sigurohet në të gjitha rastet për kërkesë për autorizim heqje lirie, do duhet të sigurohet për një sërë elementësh që kanë të bëjnë me kërkesën dhe filtri që bën Kuvendi është i natyrës, ‘kjo kërkesë është strikte proceduriale?’.
Sa i takon heqjes së lirisë që është masë ekstreme, lëreni Kuvendit dhe Këshillin të bëjë detyrën dhe priteni vendimin sepse sot nuk jemi në kushte që të themi që mazhoranca ka bllokuar SPAK. Nuk kemi bllokuar asnjë hetim”, tha ai.
