A po shkon Suarez tek Juventus?!

Derisa Juventus po duket se është gjithmonë e më afër su lmuesit Luis Suarez, Interi ka filluar bisedimet me sulmuesin e Romës, Edin Dzeko. Disa su lmues pritet që të jenë të ri në Serie A para se të bëhen lëvizjet për Arkadiusz Milik në Roma dhe Cengiz Under në Napoli. Sipas ekspertit të transfereve La Gazzetta dello Sport dhe Mundo Deportivo Francesc Aguilar, Juventus janë në negociata të avanzuara me Suarez, duke prirë para Ajaxit dhe PSG.

Ai është duke u përpjekur që të largohet nga Barcelona, duke u përpjekur që ta gjej një gjuhë të përbashkët për shkëputje kontrate më herë, në të cilën pikë ai do të ishte lojtar i lirë për të zgjedhur klubin e tij. Me Suarez që duket se do të kalojë në Juve, në të njëjtën kohë, drejtori i Interit Beppe Marotta është parë duke biseduar me agjentin e Dzekos, Silvano Martina. Roma e shet Dzekon për 12 milionë euro, shumë më pak se 20 milionë euro sa kërkonin ata vitin e kaluar kur Inter ishin të interesuar për të.