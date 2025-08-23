A po përfiton personalisht Trumpi nga posti i presidentit?

Që nga rizgjedhja e tij si president i SHBA-së, Donald Trump është përballur vazhdimisht me akuza për përfitime personale. Në fakt, Trump dhe familja e tij kanë bërë kohët e fundit marrëveshje të shumta – nga pasuritë e paluajtshme dhe kriptovalutat te obligacionet dhe aksionet.
A ka ndonjë model këtu që tregon pasurim personal? Në SHBA, Akti i Etikës në Qeveri i vitit 1978, i miratuar pas skandalit Watergate, kërkon që presidentët, nënkryetarët dhe zyrtarët e tjerë të lartë të zbulojnë financat e tyre çdo vit. Këto raporte depozitohen në Zyrën e Etikës Qeveritare (OGE) dhe janë të disponueshme publikisht.
100 milionë dollarë obligacione
Sipas dokumenteve aktuale nga Zyra e Kryesisë së Operacioneve (OGE), Trump ka kryer më shumë se 600 transaksione financiare që nga 21 janari 2025, duke investuar mbi 100 milionë dollarë në obligacione të korporatave, bashkive dhe ato shtetërore.
Trump bleu obligacione të korporatave nga Citigroup, Morgan Stanley, Meta, T-Mobile US, The Home Depot dhe UnitedHealth, ndër të tjera. Kritikët e shohin këtë si një konflikt të mundshëm interesi.
Investimet në aksione
Lidhur me marrëveshjet e aksioneve, aktualisht nuk ka njoftime publike në lidhje me blerjet ose shitjet që nga fillimi i mandatit të dytë të Trump në janar 2025. Megjithatë, sipas njoftimit të fundit, në fund të vitit 2024, Trump mbante aksione të konsiderueshme në Microsoft, Blackstone dhe në kompaninë e tij, Trump Media & Technology Group.
Trump thuhet gjithashtu se zotëronte aksione në kompani teknologjike dhe kompani me kapital të lartë si Amazon, Alphabet, Meta, Tesla, Berkshire Hathaway, PepsiCo, JPMorgan Chase, Coca-Cola dhe Pfizer.
Aksionet në Nvidia
Por sasitë më të mëdha të aksioneve kishte në Nvidia, me 615,000 deri në 1.3 milion dollarë, dhe Apple, me 650,000 deri në 1.35 milion dollarë. Të dyja kompanitë janë prekur ndjeshëm nga vendimet politike të Trump. Trump fillimisht e ndaloi Nvidia-n të shiste tërësisht çipa në Kinë, por kohët e fundit e zbuti këtë rregull. Në këmbim, Nvidia duhet t’ia dorëzojë 15 përqind të të ardhurave të saj në Kinë qeverisë amerikane – një ngjarje shumë e pazakontë dhe, sipas ekspertëve, e pashembullt në historinë e SHBA-së.
Raportet me Apple
Në fillim të gushtit, Trump njoftoi tarifa deri në 100 përqind edhe për çipat dhe gjysmëpërçuesit e importuar të kompjuterëve. Megjithatë, kompania iPhone u përjashtua nga këto tarifa, në fund të fundit, CEO i Apple, Tim Cook, kishte premtuar Apple 100 miliardë dollarë investime shtesë në SHBA. Çmimi i aksioneve të Apple më pas u rrit me më shumë se katër përqind të nesërmen.
Biznesi me imobilie në vendet arabe
Marrëveshjet e fundit të pasurive të paluajtshme të Trump janë gjithashtu të vështira për t’u ndarë nga bizneset dhe udhëtimet e tij zyrtare. Udhëtimi i parë i madh jashtë vendit i Trump e çoi atë në Arabinë Saudite, Katar dhe Emiratet e Bashkuara Arabe – pikërisht vendet ku familja e tij po ndjek projekte të reja ose të zgjeruara paralelisht.
Në maj, filloi ndërtimi i Trump Tower në Jeddah, një rrokaqiell luksoz 47-katësh në bregdetin e Detit të Kuq të Arabisë Saudite. Familja Trump njoftoi gjithashtu ndërtimin e një fushe golfi luksoze në Katar “në stilin Trump” si pjesë e një projekti zhvillimi prej 5.5 miliardë dollarësh, si dhe “Trump International Hotel & Tower” në Dubai – një pronë 80-katëshe me pishinën më të lartë të jashtme në botë.
Investime në kriptovaluta
Megjithatë, investimet e Trump në kriptovaluta po konkurrojnë gjithnjë e më shumë me biznesin e tij tradicional të pasurive të patundshme. Në qershor, revista amerikane “Forbes” vlerësoi se Trump kishte fituar ndoshta rreth 1 miliard dollarë vetëm në nëntë muajt e fundit nga investimet e tij në kriptovaluta, të tilla si monedha Trump dhe aksionet e tij në World Liberty Financial. Në korrik, kompania e tij holding, Trump Media & Technology, njoftoi se kishte investuar 2 miliardë dollarë në Bitcoin dhe kriptovaluta të tjera.
Sa përfiton Trump nga posti i tij politik?
David Kirkpatrick llogariti së fundmi në një raport sensacional në The New Yorker se Trump, fëmijët e tij dhe bashkëshortet e tyre kanë fituar më shumë se 3.4 miliardë dollarë që nga fillimi i presidencës së parë të Trump.
Shumica e këtyre marrëveshjeve, transaksioneve dhe investimeve pothuajse me siguri nuk do të kishin realizuar nëse Trump do të kishte mbetur një biznesmen i pastër. Në një intervistë me The Weekend Primetime të MSNBC të dielën e kaluar, Kirkpatrick tha se ndërsa presidentë të tjerë dhe fëmijët e tyre kanë gjetur mënyra për të përfituar nga marrëveshjet e librave dhe tarifat e fjalimeve, krahasuar me marrëveshjet e familjes Trump, ato ishin të gjitha “imtësira”./DW
