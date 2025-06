Nga Kreshnik Spahiu

Faktikisht SHBA nuk hyri në asnjë luftë të re gjatë mandatit të parë të Donald Trump (2017–2021).

Bllofi është një taktikë klasike e Trump-it, jo vetëm në politikën e jashtme, por edhe në biznes.

Ndoshta Trump po luan një “bllof strategjik” edhe ndaj Iranit, ku kërcënon me luftë ose presion ekstrem – por në realitet, qëllimi final i tij është të arrijë një marrëveshje të re dhe të favorshme për SHBA

Gjatë mandatit të parë Trump:

• U tërhoq nga marrëveshja bërthamore me Iranin (JCPOA) në 2018.

• Vendosi sanksione shumë të rënda ndaj Iranit

• Urdhëroi vrasjen e gjeneralit iranian Qassem Soleimani në janar 2020

Kjo tregon se nuk ka qenë vetëm retorikë – ai veproi fort kundër Iranit, në mënyrë agresive

Si funksionon “bllofi” nga Trump:

– Fillon me kërcënim maksimal ose retorikë shumë e ashpër,

– Dërgon trupa apo avionë në rajon,

– Vendos sanksione të ashpra që, të krijojë frikë dhe ti gjunjëzojë.

– Tensionon deri në prag lufte

• Shembulli më i famshëm: vrasja e gjeneralit Qassem Soleimani

Në atë moment, bota mendoi se lufta SHBA–Iran ishte e pashmangshme por ndërhyrja nuk ndodhi.

– Ofron “marrëveshje” si zgjidhje e paqes

• Në vend që të niste luftë, ai shpesh i ofron armikut një marrëveshje, por në kushtet e tij

• Shembull: Tha se do negocionte me Iranin për një “marrëveshje më të mirë sesa ajo e Obamës”

• Në realitet, nuk u arrit marrëveshje, por taktika ishte klasike: “presion për negociatë”

Bllofet e Trump synojnë të krijojnë imazh të fortë si lider i hekurt. Ai e përdor kërcënimin si mjet për të arritur marrëveshjen.

Kryesisht ai shmang çdo luftë sepse ka intuitë biznesi dhe e nuk dëmton ekonominë.

Tensionet ushtarake i përdor për efekt elektoral.

A mund të ndodhë sërish bllofi me Iranin?

Ndoshta…, Trump ka të ngjarë të luajë një bllof të llogaritur ndaj Iranit. Ai do të kërcënojë deri minutën e fundit me luftë, dhe do krijojë presion të madh, por në fund mund të negociojë një marrëveshje, në mënyrë që të paraqitet si “njeriu që e mbrojti SHBA-në pa derdhur gjak”. Kjo përputhet me stilin e tij të udhëheqjes dhe strategjisë tij si “bllofist”.

Fatkeqësisht një bllof i kuptuar nga kundërshtarët rrezikon ta nxjerr më të dobët këtë rradhë në sytë e gjithë planetit kur bombat por rrafshojnë Teheranin dhe Telavivin.

Gjithsesi të presim nëse Trump do ketë apo jo kurajon për të firmosur për herë të parë në jetën e tij urdhrin e futjes së SHBA në luftë me një shtet tjetër.

Shpesh paqja është më e vështirë se lufta…..