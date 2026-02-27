Sekretari britanik i Mbrojtjes, John Healey, ka urdhëruar një hetim nëse pedofili i ndjerë Jeffrey Epstein trafikoi gra në Mbretërinë e Bashkuar duke përdorur bazat e Forcave Ajrore Mbretërore (RAF).
Ish-kryeministri Gordon Brown ka kërkuar një hetim policor nëse vëllai i Mbretit Charles, Andrew Mountbatten-Windsor, i njohur më parë si Princi Andrew, përdori fondet e taksapaguesve dhe aeroportet britanike për të takuar abuzuesin e dënuar seksual. Javën e kaluar, ish-Princi u arrestua për pak kohë me dyshimin për keqpërdorim të detyrës publike, mes hetimeve të reja mbi lidhjet e tij të ngushta me Epstein.
Të enjten, Healey u tha zyrtarëve të “nuk bënin asgjë pa lëvizur” për të kërkuar nëpër dosjet e Ministrisë së Mbrojtjes prej dekadash për të gjetur lidhje me avionin privat të pedofilit, sipas Telegraph.
“Ne do të ndjekim pa mëshirë çdo informacion që mund të hedhë dritë mbi këtë skandal”, citoi gazeta një burim të ministrisë.
Ndërsa regjistrat e fluturimeve të RAF-it pastrohen pas tre muajsh, mendohet se komunikimet midis zyrtarëve dhe kompanive private të udhëtimit mund të zbulojnë më shumë rreth lëvizjeve të Epstein-it, shkroi Telegraph.
Sipas regjistrave të fluturimeve të përfshira në dosjet e Epstein të publikuara nga Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së muajin e kaluar, avioni i abuzuesit seksual kishte ulur më parë në dy baza ushtarake, RAF Northolt dhe RAF Marham.
Në një dosje, Epstein konfirmon se ish-Princi Andrew ia lehtësoi përdorimin e bazave të RAF Marham dhe RAF Horsham. Sipas regjistrit të fluturimit për një aeroplan të lidhur me financierin e turpëruar, atij iu lejua të ulej në Marham në vitin 2000, me Epstein dhe pasagjerët në rrugë për të vizituar Pasurinë Sandringham të familjes mbretërore, e cila është rreth 20 milje larg bazës.
Një pasagjere identifikohet vetëm si “1 femër”, një përshkrim që thuhet se është përdorur nga Epstein për të treguar një person që trafikohet për qëllime seksuale.
