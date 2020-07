Nga Mentor Kikia

Të dashur miq, të njohur e të panjohur drejtëpërdrejtë.

Unë kam në plan të kandidoj në zgjedhjet e ardhëshme parlamentare, si i pavarur.

Padyshim, unë nuk do të kem një program qeverisës, por do të kem një platformë timen.

Fillimisht dua të them se çfarë nuk do të premtoj:

1- Nuk do ti jap dhe nuk do ti premtoj askujt, qoftë edhe një qindrakë, që të më japë votën.

2- Nuk do ti premtoj askujt një vend pune apo favor tjetër, që të më japë votën si shkëmbim.

3- Nëse dikush, individ apo sipërmarrës, do të më dhurojë fonde për fushatë, do ti marr dhe do ti deklaroj, por nuk do ti premtoj askujt se si deputet do të ndërhyj që ai të marrë tendera me fondet publike.

Çfarë do të premtoj:

1- Do të luftoj çdo ditë, me çdo mjet, për ti dhënë fund maskaradës së ndotjes së mjedisit, duke parashikuar gjoba të rënda për të gjithë ata që hedhin mbetjet në rrugë apo kudo.

2- Do të flas dhe shkruaj, si dhe do të dal në rrugë të protestoj, qoftë edhe vetëm, për çdo aferë korruptive të qeverisë(kusho që të jetë).

3- Do të kërkoj që në shkolla të futet, si pjesë e edukatës qytetare, edhe kapitulli: “Ti mësojmë fëmijët të protestojnë dhe të reagojnë kur u shkelen të drejtat e tyre”, që të mos rriten qytetarë servila dhe të përulur.

Mendoni se dikush do të më japë votë, apo as shokët e mi nuk do më qasen?

Para se tju kërkoj votën, po ju kërkoj ta shpërndani këtë postim.

Ju falenderoj!