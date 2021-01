A mund të sëmureni përsëri nga Covid? Është pyetja që kumbon pa një përgjigje përfundimtare, që nga fillimi i pandemisë. Studimet mbi imunitetin të zhvilluara, pasi u ndeshën me koronavirusë të tjerë, sugjerojnë një mbrojtje kalimtare, e destinuar të zbehet me kalimin e kohës. Disa studime që kanë ndjekur në kohë njerëzit e rikuperuar nga Covid-19 kanë vërtetuar praninë e një “kujtese imune” të SARS-CoV-2 edhe disa muaj pas infeksionit origjinal.

Kjo linjë e fundit e studimit e botuar në ‘Science’ ka matur për muaj përqendrimin e antitrupave dhe qelizave të tjera imune në mbi 180 pacientë amerikanë të rikuperuar nga Covidi. Sipas studimit, përgjigjet imune të pacientëve ndaj virusit mbetën të matshme deri në 8 muaj pas shfaqjes fillestare të simptomave.

Zbulimi është veçanërisht interesant për dy arsye. E para është që 93% e pacientëve të monitoruar ishin prekur nga sëmundja në një formë të lehtë. Mundësia që edhe ata që kthehen nga infeksione më pak të rënda mund të zhvillojnë imunitet afatgjatë është ai për të cilin qarkullojnë dyshimet më të mëdha.

E dyta është se përbërës të ndryshëm të sistemit imunitar u morën në konsideratë në analizë, dhe secili tregoi një trend të ndryshëm me kalimin e kohës.

Shkencëtarët nga Universiteti i San Diego, California dhe Shkolla e Mjekësisë Icahn në Mount Sinai, Neë York, kanë studiuar përgjigjen humorale (ajo që përfshin prodhimin e antitrupave) dhe me ndërmjetësimin e qelizave (ajo që ndodh përmes limfociteve B dhe T) në një total prej 254 mostrash gjaku të mbledhura nga 188 pacientë midis 6 ditësh dhe 8 muajsh nga simptomat e para të kovidit. Midis këtyre mostrave, 43 u mblodhën pas 6 muajsh dhe përtej fillimit të infeksionit.

Antitrupat në përgjigje të koronavirusit SARS-CoV-2, përfshirë ato të drejtuara kundër përbërësve të proteinës Spike, filluan të shfaqnin një rënie të lehtë midis 6 dhe 8 muajve të shfaqjes së simptomave. Limfocitet T, të ngarkuara me neutralizimin e qelizave të infektuara, u zvogëluan ngadalë me kalimin e kohës deri në gjysmë, prej 3-5 muajsh. Qelizat B, përgjegjëse për prodhimin e më shumë antitrupave në përgjigje të virusit të njohur, u rritën progresivisht. Ato ishin më të bollshme pas gjashtë muajsh sesa pas muajit të parë të simptomave.

Megjithëse nuk është e mundur të nxirren përfundime të drejtpërdrejta nga studimi, sepse mekanizmat e mbrojtjes imune kundër SARS-CoV-2 nuk janë përcaktuar ende saktësisht, “rezultatet tregojnë se imuniteti i qëndrueshëm ndaj një infeksioni të dytë të SARS- CoV-2 është një mundësi për shumicën e njerëzve “.

Konkluzionet kanë të bëjnë vetëm me imunitetin natyror, i cili ndryshon nga personi në person, sepse lidhet me karakteristikat e sistemit imunitar, dhe jo me atë të ofruar nga vaksinat, për kohëzgjatjen e të cilave aktualisht nuk ka informacion të saktë.