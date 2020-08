Dua Lipa po zbulon se sa e njohur është ajo te turma e moshuar.

Ajo në emisionin “Jimmy Kimmel Live!” bëri intervista virtuale me njerëz të moshuar për të parë se sa e njihnin.

“Shumë fansa të mi janë të rinj, por gjithmonë jam duke u përpjekur të arrij një audiencë më të gjerë, kështu që vendosa t’i afrohem disa të moshuarve,” shpjegoi ajo në monologun e saj. “Këta janë njerëz të vërtetë që kam intervistuar në internet. Unë u thashë se po bëja një studim në lidhje me muzikën, por nuk i thashë se kush isha.”

Në pamjet e segmentit, të titulluar “Kush është Lipa”, këngëtarja 24-vjeçare fillon me një pyetje të përgjithshme në lidhje me muzikën e zhanrit pop, përpara se të fillonte punën e saj.

“A e dini kush është Dua Lipa?”, tha ajo.

Disa nga përgjigjet përfshinin “Kush?”, “A është ai person?” dhe “Dua Mita?”

Një tjetër person mashtrohet plotësisht, duke thënë se Dua Lipa është “Doobie Brothers” një grup popullor rock nga vitet 1970.

Lipa ishte një sporte e mirë në të gjithë segmentin, duke qeshur së bashku me komentet deri në fund, kur e zbuloi identitetin e saj.

“Oh – oh, a jeni vërtet?” tha një person. “Unë do të mbaroj tani dhe do të blej një CD.”

