Në emisionin ”Koha Jonë-Debat”, sekretari i përgjithshëm i PS, Blendi Klosi u pyet nga Nikoll Lesi për lidershipin e PS-së dhe të ardhmen e saj pa Edi Ramëna. Gjatë debatit, Lesi ngriti pyetjen nëse PS do të kishte arritur katër mandate qeverisëse pa Ramën. Klosi u përgjigj duke theksuar se partia ka një “frymë fituese” dhe është e organizuar për të vijuar suksesin nën drejtimin e Ramës, duke shprehur bindjen se PS do të fitojë edhe në zgjedhjet e vitit 2029.
Lesi: Z.Rama i ka dhënë 4 mandate për qeverisjen e vendit PS-së dhe nëse nuk do të ishte Edi Rama, a do të fitonte PS, zoti Klosi?
Klosi: Kemi një frymë fituese brenda partisë, jemi të gatshëm që së bashku me Edi Ramën të fitojmë padyshim të fitojmë në 2029. Edhe pyetja po të mos jetë Edi Rama nuk shkon, sepse realisht në këtë formacion që jemi, këtë strukturë që kemi, me këtë frymë dhe organizim, me këtë lidership, me Edi Ramën ne do të fitojmë të gjitha garat që do të na vijnë në vazhdim.
Lesi: Kurdo herë, edhe PS si një parti e madhe, ka një plan B, dhe ta zëmë që Edi Rama thotë ”Mjaft, do iki”. Keni zëvëndësuesin gati?
Klosi: Unë punoj me Edi Ramën, por ju e njihni më mirë dhe kjo që thoni ka shance zero. Edi Rama do të vazhdojë të punojë për Shqipërinë.
Lesi: Një ditë do iki Rama, mos e bëni si tek PD me Salin edhe JU!
Klosi: E kemi thënë, e kemi edhe në statut, se në rast që humbim zgjedhjet, kryetari largohet. Nuk mendoj që PS ka plan B, sepse ne kemi një mekanizëm fitues, edhe është aty për të fituar.
Leave a Reply