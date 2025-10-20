Këshilli i Lartë i Prokurorisë me drejtuese Mirela Bogdani po kryen sot raportimin për punën e vitit 2024 në Komisionin e Ligjeve në Kuvend.
E pyetur për drejtuesin e Byrosë Kombëtare të Hetimit, Bogdani tha se roli që ka KLP, në këtë proces është formal, dhe vetëm pret emrin e përzgjedhur nga SPAK dhe komisioni i posaçëm për këtë qëllim, që ta emërojë.
“Ne jemi duke pritur nga Prokuroria e Posaçme që të sjellë propozimin për ta caktuar sipas ligjit. Ndoshta mund të jetë momenti që Këshilli të ketë një rol më aktiv të procedurës së ndjekur, por roli i Këshillit është vetëm formal. Ne e kemi diskutuar gjatë këtë dhe arritëm në përfundimin që nuk mund të dalim nga parashikimet e legjislacionit. Ne do të presim emrin nga SPAK dhe komisioni”,- tha ajo.
Bogdani foli edhe për përzgjedhjen e drejtuesit të ri të SPAK ku u shpreh: “Unë e përmenda pak më pas për që kemi miratuar kushtet dhe kriteret formale për prokurorët që kanë aplikuar. Këshilli më pas do të vijojë me verifikimin e platformës, dosjeve që kanë sjellë, analizë dhe konkluzion përfundimtar në seancën dëgjimore, intervistën dhe votimin. Ka sugjerime, nuk ka presione”
Leave a Reply