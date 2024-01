Në protestën e radhës që u zhvillua mbrëmjen e sotme në rrugën “Mustafa Matohiti”, në mbështetje të ish-kryeministrit Sali Berisha, vajza e tij Argita Malltezi foli për mediat.

E pyetur nëse ka patur komunikim me babain e saj, ajo tha: “Po! Banojmë bashkë.” Sa i përket gjendjes së Berishës, e bija u përgjigj duke thënë se kreu i Rithemelimit është “në full speed me punët dhe në kontroll të plotë të situatës”.

Lidhur me mbledhjen e parë të Kryesisë së Rithemelimit me Berishën në arrest shtëpie, Malltezi theksoi se ai mbetet në brendësi të çdo lëvizje.

“Absolutisht që Berisha është në krye të PD-së dhe çështjet e organizimit kanë modalitetet e tyre. Nuk është për ta diskutuar në një kontekst më të gjerë se kaq. Berisha është totalisht në brendësi të ngjarjes dhe të vetes”, tha ajo.

E pyetur se në gjykimin e saj si juriste, a është shkelje e masës së sigurisë komunikimi i Berishës me mbështetësit nga ballkoni i banesës, ajo deklaroi: “Ligjërisht është plotësisht e lejueshme, sepse Kushtetua parashikon në nenin 17 që të drejtat themelore kushtetuese si liria e fjalës mund të kufizohen vetëm me ligj, jo me vendim gjykate. Edi Rama i ka bërë llogaritë gabim.”/m.j