Pasi mbeti jashtë Kuvendit, Myslim Murrizi nuk e përmbajti zemërimin me banorët e fshatit Hotolisht në Librazhd, të cilët ndonëse protestuan me arkivol kundër qeverisë dhe projektit të rrugës Librazhd–Prrenjas, votuan masivisht për Partinë Socialiste më 11 maj.

Në këtë zonë, PS mori plot 1,445 vota, ndërsa koalicioni opozitar PD–ASHM, ku kandidonte Murrizi, vetëm 684.

I zhgënjyer nga ky rezultat, Murrizi i cili kandidoi për deputet me PD-ASHM reagoi me një postim ironik:

“Të votosh për PS dhe pushtetin mbi 70% dhe sot të bësh si ‘cub’ duke treguar arkivolin është tallje ekstreme me veten. Për të varrosur qeverinë e kishit gjithë ditën e diel më 11 maj, por e mbushet arkivolin me vota për Ramën.”

Kulmi i reagimit të tij vjen me një frazë që tashmë po qarkullon gjerësisht në internet:

“TANI A KA MUNDËSI TË MOS HANI SHUMË, SE ÇFARË KISHIT PËR TË NGRËNË E MBARUAT MË 11 MAJ NGA ORA 7:00 DERI NË ORËN 19:00.”

Fshati Hotolisht u bë i njohur pak javë më parë kur protestoi kundër projektit të zgjerimit të rrugës, duke vendosur një arkivol në mes të rrugës si simbol i “vdekjes së fshatit”. Por ndryshe nga pankartat me shkrimin “Ose ne, ose ju!”, rezultati i zgjedhjeve tregoi se vota shkoi për “ju” – për qeverinë.