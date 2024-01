Nga Mero Baze

Pak para se të merrej masa e sigurisë ndaj dhëndrit të Berishës, ai nisi dilte përditë në konferencë shtypi nga selia e Foltores për të “denoncuar” inceneratorët ndërkohë që çështja kishte një vit që hetohej nga SPAK dhe ishte zbardhur çdo detaj.

Sidoqoftë dhëndëri i Berishës, bënte sikur nuk e dinte. Vendoste një kapele “republike” në kokë si dikur denoncuesit e Frontit dhe dilte në konferencë shtypi.

Të gjithë ishin paska të çuditur, pasi ndërkohë që ky denonconte SPAK kishte arrestuar nja 20 vetë për inceneratorët dhe po vazhdonte.

Por e gjitha, u kuptua kur u arrestua vetë dhëndri. Argumenti pse ai u arrestua sipas Berishës dhe familjes së tij, ishte se kishte denoncuar “muajt e fundit inceneratorët”.

Në të vërtet ideatori i një inceneratori në zonën e Fierit me disa bashkëpunëtorë nga Ekuadori është vetë Jamarbër Malltezi, por nuk pati fat për shkak të kohës se më 2013 iku nga pushteti. Sidoqoftë kjo përpjekje ka mbetur në tentativë dhe nuk është pjesë e hetimit.

Sot pashë Aldo Bumçin që doli e denoncoi Edi Ramën dhe ish-zyrtarin e FBI McGonigal se kanë folur me njëri tjetrin me aplikacionin SKY dhe kanë bërë plane kundër Doktorit për ta shpallur “non grata”.

Aldos i ka lezet çdo lloj budallallëku, por kjo e sotmja nuk mu duk se ishte fjalori i tij. Ishte nga ato deklaratat që Berisha kur ua dikton në telefon, u dikton dhe shenjat e pikësimit. Për shembull: Aldo shkruaj. Deklaratë, dy pika….dhe vazhdon…

Mu kujtua dhëndri, pasi njësoj si me inceneratorët që i denonconte kur ata po burgoseshin, dhe ky po “denoncon” Mcgonigalin që e hetoi drejtësia amerikane dhe e dënoi duke e përfunduar procesin.

Me sa duket dhe halli i Aldos është i njëjtë me atë të dhëndërit. Me sa duket do të ketë dëgjuar ndonjë fjalë, që ato deklarimet e tij false para prokurorëve për faksin me shënimin “Për Shkëlzen Berishën”, janë vepër penale, dhe po përgatitet të thotë “më arrestuan se denoncova McGonigalin”.

Larg qoftë se nuk e meriton të shkojë në burg për aq gjë, por fakti që familja Berisha po e stërvit njësoj si dhëndrin para burgut, tregon se e ka një hall. Minimumi është që ata vetë e shikojnë si të përshtatshëm për në burg.

/a.d