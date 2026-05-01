Një sondazh i ri i publikuar nga Washington Post-ABC-Ipsos tregon se shumica e qytetarëve në Shtetet e Bashkuara mendojnë se vendimi për të përdorur forcë ushtarake ndaj Iranit ka qenë gabim.
Sipas rezultateve, 61 për qind e të anketuarve janë shprehur kundër këtij veprimi, ndërsa vetëm 36 për qind e mbështesin atë, si vendim të duhur. Sondazhi vjen në një periudhë kur lufta në Iran, e nisur në fund të shkurtit nga SHBA-të dhe Izraeli, po vazhdon të ndikojë situatën ndërkombëtare dhe ekonominë globale, sidomos përmes rritjes së çmimeve të energjisë dhe shqetësimeve për koston e jetesës në SHBA.
Të dhënat tregojnë se ndikimi ekonomik është ndjerë drejtpërdrejt nga qytetarët amerikanë. Rreth 44 për qind e të anketuarve kanë deklaruar se përdorin më pak makinën, për shkak të rritjes së çmimit të karburantit, ndërsa 42 për qind kanë reduktuar shpenzimet për nevoja të përditshme. Këto shifra janë edhe më të larta tek familjet me të ardhura nën 50 mijë dollarë në vit, ku 56 për qind kanë kufizuar udhëtimet dhe 59 për qind kanë shkurtuar shpenzimet shtëpiake.
Sondazhi tregon gjithashtu se mbështetja për politikën e jashtme dhe veprimet ushtarake po ndikon në vlerësimin e publikut ndaj presidentit Donald Trump, me rënie të nivelit të miratimit ndaj veprimeve të tij, sidomos për çështjet ekonomike dhe koston e jetesës.
Po ashtu, 46 përqind e të anketuarve mendojnë se sulmi ndaj Iranit nuk është në përputhje me premtimet elektorale të Trump për të shmangur luftërat e panevojshme.
Në lidhje me efektivitetin e operacioneve ushtarake, vetëm 19 përqind i konsiderojnë ato të suksesshme, 39 për qind i quajnë të pasuksesshme, ndërsa 41 përqind mendojnë se është ende herët për të dhënë një vlerësim përfundimtar. Megjithatë, sondazhi tregon ndarje të thellë politike, pasi rreth 80 për qind e republikanëve vazhdojnë të mbështesin vendimin për sulmin ndaj Iranit, pavarësisht se janë të ndarë në vlerësimin e rezultateve të tij.
Leave a Reply