Nuk ka prova që fëmijët deri në 10 vjeç të infektojnë të tjerët madje një djalë 9 vjeçar i infektuar, nuk ia ngjiti koronavirusin askujt nga 170 personat që pati kontakt.

Studimi më i ri thekson se nuk është gjetur asnjë rast i transmetimit të cëkoronavirusit nga fëmija te personi i rritur.

Me analizën e ndikimit të sëmundjes së koronavirusit te fëmijët është treguar që fëmija nuk kanë rol të rëndësishëm në përhapjen e coronavirusit, shkruan The Guardian.

Edhe Organizata Botërore Shëndetësore thekson se deri tani nuk është shënuar ndonjë rast që fëmijët më të vegjël se 10 vjeç kanë transmetuar koronavirusin te të moshuarit.

Studimi të cilin e ka bërë Kolegji Mbretëror i Pediatrisë dhe i Shëndetit të Fëmijëve ka zbuluar se provat e tyre tregojnë në vazhdimësi që, fëmijët nuk kanë rol të rëndësishëm në zinxhirin e infektimit, siç është menduar më herët.

Koronavirusi sulmon fëmijët shumë rrallë dhe përfshin shpesh raste asimptomatike. Ekzistojnë prova për raste kritike të fëmijëve, por ato janë shumë të rralla.

“Roli i fëmijëve ende është i paqartë, por si duket ata nuk luajnë rol më të rëndësishëm”, ka thënë Dr Alasdair Munro, hulumtues klinik i sëmundjeve infektive pediatrike.

Në Francë, këtë javë është zbuluar një djalosh nëntëvjeçar, i cili është i infektuar me koronavirus, por ai nuk ia ka transmetuar virusin askujt, me gjithë kontaktin me më shumë se 170 njerëz.

Këto teori e përkrahin edhe zviceranët. ”Fëmijët e vegjël nuk infektohen dhe nuk e bartin virusin. Ata nuk kanë receptorë për të marrë sëmundjen”, ka thënë Shefi për Sëmundje Infektuese në Ministrinë e Shëndetësisë, Daniel Koch.

