Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, foli sot për partinë e re të prezantuar një ditë më parë nga Jozefina Topalli “Lëvizja për Ndryshim”.

I pyetur nga gazetarët nëse i trembet përballjes me Topallin, kryedemokrati tha prerë se jo, duke shtuar se prioritetet e tij i përcakton interesi publik dhe askush tjetër.

Pyetje: A i trembeni përballjes me Topallin?

Basha: Jo

Pyetje: A mendoni se partia e Topallit apo e Patozit janë shtojcë të Ramës?

Basha: Nuk kam kohë për të humbur as me këtë çështje, as me asnjë person, kam prioritete të tjera. Prioritetet e mia i përcakton interesi publik, askush tjetër.