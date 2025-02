Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, në një bashkëbisedim me gazetarët është pyetur në lidhje me deklaratën e tij se pas fitores së 11 majit do të shkrijë SPAK-un.

Ai ka deklaruar se zbatimi i ligjit mbetet një objektiv i pandryshueshëm për PD-në, duke theksuar se Shqipëria nuk mund të ketë drejtësi të pavarur për shkak të ndërhyrjeve politike të kryeministrit Edi Rama dhe të departamentit të shkruar amerikan.

Ai ka kujtuar se kanë qenë dy zyrtarë të SHBA, Gabriel Escobar dhe Yuri Kim që kanë kërkuar burgosjen e tij, duke theksuar se ai nuk do të pajtohet kurrë me një prokurori politike, pasi kjo do të nënkuptonte pranimin e diktaturës.

Sipas Berishës, rruga drejt ndryshimit është një reformim i thellë i sistemit të drejtësisë.

Sali Berisha: Për PD zbatimi i ligjit është objektiv i pandryshueshëm. Shqipëria s’ka e s’mund të ketë drejtësi politike falë ndërhyrjeve politike të Ramës dhe departamentit të shkuar SHBA.

Escobar dhe Yuri Kim kanë kërkuar publikisht persekutimin dhe burgosjen time. A pajtohem unë me një prokurori politike? Kurrë! Sepse kjo do të thotë të pajtohesh me diktaturën. Rruga është një reformim.