Nga Spartak Baho

Ka kohë që vendi po zien nga debati për dosjet e ish-Sigurimit tështetit, teksa përflitet se ish-kryeministri Sali Berisha kanë qenënjëndërbashkëpunëtorët e tij edhe gjate viteve te ndryshimeve demokratike i rekrutuar nga shërbimet e huaja sekrete serbe dhe franceze.

Këtë fakt e deshmon ish-oficeri i Ministrise se Brendshme, Ali Anadolli, i cili në atë kohë drejtonte një seksion të kundër zbulimit nëDrejtorinë e Tiranës. Sipas këtyre shënimeve Sali Berisha në vitin 1967 u bë bashkëpunëtor i Sigurimit të Shtetit. Këtë të dhene e dëshmon edhe ish-oficeri i zbulimit Bujar M.Hoxha në librin e tij ‘’Pluralizmi Shqiptar’’.

Tashmë kandilit politik i Berishës “i ka mbaruar vaji”, por qartësisht mund të thuhet se kemi të bëjmë me një agjent jo të thjeshtë, por me një spiun të shumfishtë të zhytur thellë dhe me veprimtari agjenturore kundër vendit të tij.

Ndonese në ndryshimet demokratike ai mori aureolen e krijimit të një force të re politike siç ishte Partia Demokratike, por siç shprehen shkrimtarët disidentë: Kasem Trebeshina dhe Daut Gumeni, “PD-ja në barkun e pluralizmit lindi si parti e vdekur. Sali Ram Berisha mendohet se është rekrutuar në vitin 1967 nga Sigurimi i Shtetit me pseudonimin “Penicilina”.

Ka deshmi dhe raporte për këtë fakt me shkrimte ish-operativit të Ministrisë së Brendshme Ali Anadolli. Në këto raporte dhe deshmitë thuhet se operativi e ka tërhequr Berishen si bashkëpunetorë në sektorin e mjeksisë. Por jo vetëm, Berisha ka kryer detyrën e bashkëpunëtorit por edhe të tjerë, drejtues të sotëm edhe Edi Rama intelektuali kontravers i institutit të arteve, një opozitar i thekur me sistemin në vitet 90 është ndjekur nga Sigurimi i Shtetit, por për rrethana speciale “eshte kursyer”. Rezulton se pasi Berisha mbaroi studimet ne FakultetineMjekesise, u mbajt në spitalin e Tiranës si mjek kardiolog dhe u dërgua here pas here per specializim në Francë. Po në këto vite Berishakërkojtë antaresohet si komunist në Partinë se Punës. Me nxitjen e njerzvetetijtë afërt dhe ndërhyrjen e Idriz Shehut që në atë kohë ishte kryetar Degëssë Punëve të Brëndshme Tropojë. Sipas rregullave te asaj kohenëorganet e sigurimit nuk lejohej që komunistët të rekrutoheshinsibashkëpuntor.

Nga të dhëna te tjera zyrtare konfirmohet se në vitin 1971 Sali Berisha u martua me Liri Rexhep Ramën. Në dosjen operative prej 1200 faqesh në arkivin e sigurimit të shtetit, rezulton se vjehrri i tij, RexhepRamakaqënë i terhequr si bashkëpuntor nga sherbimi sekret jugosllav, UDB.Gjithashtu është fakt i njohur se, tezja e gruas se tij, Milica Bulatoviçkaqënë kolonele e UDB-së dhe mbështetëse e Rankoviçit gjatëopercaioneve shfarosëse ndaj shqiptare. Gjykimi im eshte se edhe gjate ketyre 35 vjeteve te ndryshimi tesistemit, roli i Berishes ka qene shume aktiv dhe destruktiv mepasojaterenda per fatin e vendit. Kete perfundim e konfirmojne ne librin e tyre “Çështja shqiptareriformesimi I Ballkanit” studiusit anglez James Petifer dheMirandaVickers. Keta studiues nenvizojne se “gjatë kohës të studimeveespecializimeve në Francë, (vitet 70), Sali Berisha ka dekonspiruartekshërbimi fshehtë francez rrjetin e agjentëve shqiptarë të zbulimit, emratetë cilëve i janë përcjellë edhe UDB-së”. Por akti më antikombetare i këtij njeriu ndodhi kur ai erdhi nepushtet duke sabotuar me qendrimin e tij, illese e rezistencesdheorganizimin e UÇK-së per çlirimin e Kosovs nga regjimi serb. Ne kete liber te studiuesve angleze, autoret theksojne se ( faqe156-157 ) “hapat e parë në këtë drejtim u hodhën që në vitin 1991-1992kurnjë grup prej 54 djelmoshash kosovarësh filluan përgatitjen ushtarakenëakademinë ushtarake të Tiranës, por qeveria e tij i mbylli këtokampepërgatitjeje dhe arrestoj një pjesë të personelit më të rëndësishëmkosovar”. Qeveria e Berishës arriti deri atje sa arrestoj dheburgosiAdem Jasharin sëbashku me zëdhënësin e tij politik HashimThaçi.

Pikërisht po në këtë kohë qeveria e Berishës theu embargon e naftëstëvendosur nga OKB-ja gjate luftes shperberese ne Jugosllavi. Ai ngriti

posaçërisht edhe shoqërinë “Shqiponja” pranë PD-së, të cilëne

administronte Tritan Shehu. Më pas ishte po Sali Berisha ai që i bëri

thirrje delegacionit kosovar gjate bisedimeve e Rambujesë, per tëmosefirmosur marrëveshjen e paqes që çoi në çlirimin e Kosovës, njeakt kyqe ndihmonte vetem rregjimin e Milloshevicit. Një fakt tjetër që deshmon veprimtarinë agjenturore te tij lidhet medokumentacionin arkivor pranë SHIK-UT. Ai urdhëroi kreune ketij

organi represive Bashkim Gazidede që ta asgjesonte kete arkive. Porjogjithçka është asgjesuar, pasi persona fizike qe kane drejtuar organet ekundëzbulimit para viteve 90 dhe me pas ende disponojne faktepersonale serioze dhe kujtime autentike. Me kete rast do te nenvizoje se nje pjese e këtyre personave kanedijenite sakta per veprimtarine agjenturore te Sali Berishes si spiuni UDB-sëetj. Ja ç’thote në shënimet dhe raportet e tija ish oficeri i kunder zbulimitshqiptar Ali Anadolli.

Shikoje mirë këtë fotografi Sali Berisha. Të kujtohet ? Eshte viti 1967. Ky është oficeri 38-vjeçar Ali Anadolli që kryente detyrën patriotikenëfrontin e mbrotjes së atdheut nga veprimtaria armiqësore e terroristeezbulimeve të huaja. Ne takime te posaçme me ju ai të kërkoi qëtandihmoje dhe bashkepunoje për mbrojtjen e interesave te atdheut. Ti

pranove dhe firmose pa hezitim të viheshe në shërbimtë mbrojtjesseatdheut por nuk dihet motivi dhe aryet e sakta pse u rreshtove si

bashkepunetore tani une dicka mar me mend per arsyen, por saktesisht

ato i di vetem ti. Le të shohim disa shënime të tjera të një drejtuesi tjeter te organevekunderzbulimit te Ministrise se Brendshme, Bujar M.Hoxha.

Bujar M.Hoxha duke analizuar ne librin e tij “Pluralizmi Shqiptare”ndryshimet e zhvillimeve ve ne dukje se : “Në fundin e viteve80-90neshume parti opozitare, duke perfshire edhe Partine Demokratikeuinfiltruan persona nga agjentura jugosllave. Te gjitha fijet eketijinfiltrimi organizoheshin dhe bashkoheshin tek ish Konsulli ShqiptareneTurqi, kosovari Bujar Hoxha, i cili kishte ndikimte madh ne strukturatereja te Partise Demokratike, në emerimet e drejtuesve kryesoretesaj nenivel qendror, lokal dhe ekzekutiv. Ishin keta drejtues te infiltruarteUDB-se qe organizuan protestat dhe vrasjet ne 2 Prill te 1992neShkoder. Këtë fakt e konfirmon edhe avokat Nafiz Bezhani në kujtimetetij. Studiuesi Bujar M.Hoxha konfimon se ne disa rrethe si Shkoder,Tropoje, Diber, ne kete periudhe u krijuan dhe veproninrrjeteagjenturore te lidhura me sherbimet serbe. Personazhe te ketyrerrjeteveu emeruan pas zgjedhjeve te vitit 1992 ne poste kryesore nePartineDemokratike dhe strukturat prioritare. “Dhendri i Serbise” ( reference per Sali Berishen ) ishte figurapolitikekryesore qe sherbeu si lidhje kryesore e rrjetit agjenturor jugosllav.komenton Bujar M.Hoxha. Vendosja ne krye te SHIK-ut nga Berisha te BashkimGazidedesnjepersonazh tjeter politik me aktivitet ne sherbimin sekret jugosllavubëvetem me qellimin qe te fshiheshin, manipuloheshin e zhdukeshindosjete bashkepunetoreve reale te agjentures duke i dekonspiruar ketedokumentacion tek sherbimet e tjera te huaja kryesisht ai serb. Ka te dhena se nje pjese e ketyre dosjeve agjenturore te para viteve90qe ndosheshin ne arkiven e SHIKU-ut u njohen, shfytezuan, e vleresuanpozitivisht per profesionalizmin e tyre edhe nga sherbimi sekretamerikan, CIA. Fatos Klosi ish drejtues i SHISH-it ka dhene kete opinion:

Ish drejtori i SHISH-it pas vitit 1997, Fatos Klosi ka pohuar neprononcimet e tij mediatike, se “Sali Berisha ka patur dosje agjenturore ne arkivat e sigurimit te shtetit dhe ai eshte ndjekur si bashkepunetorimundshem i UDB-se, ndonese dosja personale e tij eshtezhdukurfizikisht,por se ne raportet e asaj kohe te CIA-s, Berisha cilesohej sikundershtar i levizjes dhe organizimit luftarak te UÇK-se per liri dhepavaresise te Kosoves”. Te njejtat perfundime na ka dhene analisti dhe studiuesi Kastriot Alianegazeten Euro Albania, ne te cilat ai pohon se në dosjet agjenturore, SaliBerisha ka vepruar duke mbajtur pseudonimin “Penicilina”dhe“Bisturia”.

Informacion e te dhena te personalitetit dhe aktivitetit agjenturorteSali Berishes ka pëshkruar edhe badigardi i tij në librin ‘’Izet Haxhiapërballë Sali Berishës’’, te cilat nuk jane vetempërfundime retorike, pordeshmi personale te nje njeriu qe ka qendruar per disa vite pranetij, teveshura me fakte konkrete, episode dhe vendngjarje që dëshmojnëperveprimtarine kriminale, destruktive, antikombetare dhe terroristeteSaliBerishës. Izet Haxhia pohon se ‘’UDB-ja serbe ishte padronja e BerishesneBeograd’’ dhe se ata shpesh kane nderhyre dhe ndikuar per qendrimetetheksuara anti-amerikane te Berishes. Izet Haxhia kujton me kthjellesi seka marr urdher per te realizuar nje plan per bombardimin dhe goditjeneAmbasades Amerikane ne Shqiperi. Po me porosi te BerishesdheBashkim Gazidedes gjatë viteve 1992-1996 u strehuan ne Shqiperiterroriste arab, ku dyshohet edhe perfshirja e Bin Laden-it. Nëkëtooperacioneu vu ne dispozicion edhe kusheriri e Berishes, Haxhi Bardhi.

Pak a shume dhame nje pasqyre te veprimtarise agjenturoresibashkepunetore dhe spiun ne interes te sherbimeve te huajateSaliBerishes. Me kohe faktet e reja, qe ndodhen ne arkivat jugosllave,franceze, amerikane etj do te ekspozohen.

Janë të pa llogaritshme dëmet që i ka shkaktuar vendit kypersonazh i zi, i katapultuar në politikën në drejtimin e shtetit shqiptaresi Kryeminister dhe President i vendit. Kjo periudhe edhtequajturtranzicion, por qe per fat te keq vazhdon edhe sot. U neperkemben te gjithe parametrat demokratik te shteti normal, sidhe vendosja e demokracise se vertete, ne te mire te zhvillimit progresistte Shqiperise. Pyetjes qe kemi ngritur ne titull: A ka qene Sali Berisha spiun, dheqe perben thelbin e ketij shkrimi eshte se: Po, ka qene dhe mbetet spiunqe ka demtuar rende interesat kombetare. Kete fakt vete Sali Berishaasnuk e ka pohuar, por as nuk e ka mohuar. Abraham Linkoln ka thene se ‘’Mund te genjehen te gjitheperpakkohe, por nuk mund te genjehen te gjithe per gjithmone’’. Ajo qe dime deri tani per Sali Berishen eshte vetemnjepikeuji,por ajo qe akoma nuk dime eshte sa uji ne oqean.