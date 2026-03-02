Britania e Madhe ka zbuluar se një dron ka goditur goditi pistën në bazën e tyre RAF (Royal Air Force – Forcat Ajrore Mbretërore) në Qipro.
Sekretarja e Jashtme britanike, Yvette Cooper deklaroi për mediat se Mbretëria e Bashkuar po bën maksimumin për t’i kthyer qytetarët e saj në rajon në shtëpi “në mënyrë të sigurt dhe sa më shpejt të jetë e mundur”, raporton Sky News.
Cooper vlerëson se rreth 300,000 shtetas britanikë ndodhen në vendet e Gjirit që tani janë shënjestruar nga Irani, përfshirë vende ku hapësira ajrore është mbyllur si rezultat i sulmeve.
“Po u themi njerëzve se gjëja më e rëndësishme për momentin është të ndjekin këshillat lokale, të cilat në shumicën e vendeve janë për të qëndruar të strehuar në vend. Po dërgojmë gjithashtu ekipe të shpejta në rajon për të punuar me industrinë e udhëtimeve dhe me qeveritë lokale, në mënyrë që qytetarët të marrin mbështetje,” tha ajo.
Lidhur me sulmin e raportuar me dron ndaj një baze britanike të RAF-it në Qipro, Cooper tha se sulmi kishte në shënjestër pistën e avionëve në RAF Akrotiri.
“Nuk jemi në gjendje të japim më shumë informacion dhe detaje në këtë moment, por padyshim që po merren të gjitha masat paraprake rreth bazës”, u shpreh ajo.
Ministria e Mbrojtjes (MoD) kishte njoftuar më herët se po zhvendoste familjet nga baza si “masë paraprake”.
E pyetur për planet e evakuimit të shtetasve britanikë në vendet e Gjirit që janë shënjestruar nga Irani, sekretarja e jashtme tha se qeveria po “punon mbi çdo mundësi të mundshme”, megjithëse synimi i saj është që “hapësira ajrore të rihapet në mënyrë që njerëzit të mund të kthehen me fluturime normale”.
Duke folur për sulmet më të gjera të Iranit në Lindjen e Mesme, Cooper tha se ka biseduar me ministra të jashtëm në vendet e Gjirit, “të cilët ishin sinqerisht të tronditur dhe të tmerruar nga mënyra se si vendet e tyre janë shënjestruar nga Irani gjatë fundjavës”.
“Ata janë të shokuar nga sulmet që kanë përjetuar nga Irani dhe po kërkojnë mbështetje, përfshirë mbështetje mbrojtëse.
“Kjo është arsyeja pse mendoj se është kaq e rëndësishme të pranojmë përgjegjësitë që kemi për mbështetje mbrojtëse në zonat ku ka qytetarë britanikë.”
Ajo tha se Mbretëria e Bashkuar dëshiron të shohë “një zgjidhje të negociuar, një proces diplomatik” për t’i dhënë fund përshkallëzimit të konfliktit në Lindjen e Mesme.
Cooper përsëriti fjalët e kryeministrit të një dite më parë se Mbretëria e Bashkuar është e përfshirë vetëm në veprime “mbrojtëse” në Lindjen e Mesme dhe se është marrë një “vendim i qëllimshëm për të mos u përfshirë ose për të mos ofruar mbështetje” për sulmet amerikane ndaj Iranit gjatë fundjavës.
E pyetur nëse Mbretëria e Bashkuar është tani një objektiv i Iranit, Cooper refuzoi ta konfirmojë këtë, duke thënë se nuk dëshiron të “spekulojë” mbi sulmin ndaj RAF Akrotiri, pasi ende nuk i di të gjitha detajet.
