Kombëtarja e Gjermanisë është parë duke iu nënshtruar masave të shtuara të sigurisë përpara fluturimit drejt Torontos, në kuadër të angazhimeve të saj në Kupën e Botës 2026.
Pamjet e publikuara në rrjetet sociale tregojnë futbollistët gjermanë teksa kalojnë kontrolle të detajuara sigurie në aeroport, një procedurë që zakonisht zbatohet për të gjithë pasagjerët, por që në rastin e skuadrës ka tërhequr vëmendjen për nivelin e lartë të verifikimeve.
Videoja ka ngjallur reagime të shumta mes tifozëve dhe përdoruesve të internetit. Disa e kanë konsideruar të domosdoshëm një protokoll të tillë, duke pasur parasysh profilin e lartë të ekipit dhe kërkesat për siguri gjatë një eventi global si Kupa e Botës. Të tjerë, ndërkohë, kanë ngritur pyetjen nëse një nivel kaq i detajuar kontrollesh është i nevojshëm për futbollistët profesionistë.
Germany’s national team getting the full security treatment before flying to Toronto
Is this level of checking really necessary for the players?
Writer: Solpic.twitter.com/ZCs0D3a4lZ
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 20, 2026
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