Në një lidhje direkte me emisionin “Shqipëria Live” ka qenë vëllai i Eglës, banores së Big Brotther Beso Ceno. I pyetur lidhur me fjalët që kanë qarkulluar ditëve të fundit për jetën e saj private, ku thuhet se në gjendje civile është e martuar me një italian, vëllai i saj shprehet se kjo gjë nuk është e vërtetë.

Beso: Nuk është e martuar, për të fituar letrat në Itali ka qenë në martesë fiktive nuk jam shumë i sigurt po nuk është e martuar, një mik i ngushtë është ofruar ta ndihmojë unë e di që motrën e kam të pamartuar nuk e di si figuron në gjendje civile po e di që nuk është e martuar…

Erjona: Paloma ish-banorja ka thënë se është e martuar me një italian me emrin Françesko.

Beso: Po është e saktë më kujtohet është një mik i ngusht në fillimet e saj kur ka filluar letrat … me sinqeritetin më të madh do ishte injorancë e madhe që vëllai nuk do dinte diçka… jemi njerëz të lirë të themi çfarë duam…

Liami dhe Lidi janë dy banorët që do të shkojnë ‘kokë më kokë’ në televotim, rezultatet e të cilit do të dalin të shtunën. Gjashtë banorët që mundën t’i shpëtonin televotimit të sotëm janë Egla, Romeo, Meritoni, Jetmir, Erjola dhe Françeska./m.j