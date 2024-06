Kreu i PBDNJ-së, Vangjel Dule, i ftuar në “Debat” nga Alba Alishani në A2 CNN, nuk përjashtoi që djali i Fredi Belerit të jetë kandidat për Bashkinë e Himarës.

“Qëllimi i Edi Ramës ishte që të pengonte zotin Beleri për të drejtuar Bashkinë e Himarës, për të nëpërkëmbur vullnetin e sovranit. Që në atë moment, ne dhe komuniteti jemi të gatshëm për t’i dhënë përgjigjen zotit Rama”, tha Dule.

Kur u pyet se cila do të ishte oferta dhe nëse ajo përfshin edhe djalin e zotit Beleri, Dule u përgjigj: “Do të vijë në kohën e duhur dhe do të komunikohet në mënyrën e duhur. Nuk ka një vendimmarrje, por sigurisht që në momentin e duhur do të vijë edhe vendimmarrja e duhur. Askush nuk mund të përjashtohet nga lista e kandidaturave. Kandidaturat fituese nuk mund të përjashtohen”.

