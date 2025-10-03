Ish-kryeprokurori Shkëlqim Hajdari i pyetur gjatë intervistës në emisionin “Kjo Javë” nëse dekreti për zgjedhjet e Tiranës, që u firmos nga presidenti Bajram Begaj është apo jo antikushtetues, u shpreh se kjo vendimarrje i takon gjykatës.
Por nga ana tjetër, ai tha se nëse dekreti nuk kalon në Kushtetuese, juristët e Presidencës duhet të japin dorëheqjen.
Shkëlqim Hajdari: E kam perceptuar dhe unë si konsicionalistët e juristët, historitë janë në gjykatë, duhet të presim gjykatën.
Pjesa më e madhe kanë vërejtje për dekretin e presidentit, i cili duhet të priste pavarësisht se subjekti i ankimimit duhet ta conte në gjykatën e apelit administrative, Veliaj dhe avokatët kanë pretendim se i janë shkelur të drejtat e liritë kushtetuese.
Presidenti është i bindur se ka marrë vendimin e drejtë. Nëse do goditet dekreti I presidentit nga Kushtetuesja, juristët e presidencës duhet të japin dorëheqjen të gjithë. Ai është mjek.
Dhe mos të dekretosh është problem i madh se do të bëhs zgjedhje. Të mos dekretosh, gjykata Kushtetuese mund të shprehej se nuk është kompetente. Kjo merr disa muaj. Po interesat e qytetarëve. Është rrëmujë.
