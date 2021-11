Të tjera detaje tragjike nxjerr në dritë në lidhje me vrasjen e 8-vjeçarit sot në Gracalli të Fierit. Klodian Çalamani pasi kishte qëlluar disa herë me lopatë në kokë djalin e mitur, më pas e kishte mbuluar me baltë në oborrin e banesës së tij.

Por, fill pas këtij episodi të rëndë, ai ka dalë në rrugë, ndërsa ka pyetur disa herë familajrët e viktimës nëse e kishin gjetur djalin. Kjo edhe për të humbur gjurmët. BW shkuan se ai ka dalë në rrugë në gjendje të dehur, ndërsa ka pyetur vazhdimisht me pyetjet; ‘A e keni gjetur djalin?’, ‘A erdhi djali në shtëpi?’.

Ndërkohë, pasi u shoqërua në polici, 38-vjeçari u rrëfye në komisariat, ku pranoi edhe krimin makabër./m.j