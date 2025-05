Deputeti i Kuvendit të ardhshëm i Partisë Demokratike, Belind Këlliçi, duket se është vënë në pozitë pas pyetjes nëse krydemokrati, Sali Berisha, duhet të japë dorëheqjen nga ky post pas humbjes së thellë së zgjedhjeve parlamentare të 11 majit.

I ftuar në studion e “Përballë Lajmit” në Klan News, Këlliçi u përpoq disa herë të shmangte dhënien e mendimit të tij nëse Berisha duhet të largohet nga drejtimi i Partisë Demokratike.

Fillimisht “u kap” me veprimet e Partisë Socialiste, siç ishte falja e gjobave, apo siç cilësoi Këlliçi raste të blerjes së votës. Më pas u shpreh në fjalë të tjera se vetëm anëtarët demokratë dinë se ç’ndodh me kryesimin e forcës politike.

“Nuk pyesni kurrë për 100 euroshin që u dha pensionistëve gjatë fushatës elektorale, që është shkelje. Nuk pyesni kurrë për blerjen e votës, për administratën publike. Ky është një problem shumë i madh. Kur ti je anëtar i PD, të vini të militoni në forumet e PD, do të njiheni me diskutimin e brendshëm, me debatin, me statutin…”, tha Këlliçi.

Ndoshta për ta zbutur pak qëndrimin e tij në studio, Këlliçi tha se vëmendja e plotë e Partisë Demokratike është tek “luftimi i farsës elektorale” siç quan ai, e jo tek përgjegjësitë personale të demokratëve.

“PD ka një statut, i cili është zbatuar në çdo hap të tij që në 2021. Thënë këtë, këto janë çështje të brendshme te PD, e të garantoj se kjo është çështje krejt e parëndësishme brenda PD për momentin. Kjo sepse i gjithë fokusi dhe energjia dhe vëmendja është tek farsa elektorale. Nëse humbasim këtë trend he merremi me përgjegjësite e secilit në këtë moment, gjë që nuk i shmanget kush, por ky nuk është momenti”, u shpreh Këlliçi.