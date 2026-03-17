Ervin Salianji, në një lidhje direkte me studion e “Off the Record” nga Andrea Danglli, në A2CNN, komentoi vendimin e Sali Berishës për të kandiduar për kreun e Partisë Demokratike.
“Unë jam për këtë gjë: nëse ka farsë, për çfarë bën zgjedhje? Unë jam për t’u respektuar neni 46, i cili nuk është shkruar nga unë, por është shkruar nga zoti Berisha. T’i referohemi nenit, të respektojmë rregullat që janë vendosur në statut. Se pyetja që kam unë është kjo: A e bën zoti Berisha Partinë Demokratike fituese apo jo? Dhe e dyta, a duhet të respektojë një rregull që e ka vendosur vetë apo jo? Pra, nuk është çështje emrash, është çështje parimi. Parimi është i shkruar në statutin e partisë, që duhet të respektohet. Çfarë t’ju them më shumë…”, tha Salianji.
Sipas tij, “vendoset në rregullat e garës dhe e përcakton votuesi se cili është drejtuesi i partisë”.
“Nuk e përcakton dëshira e askujt. Po të jetë me nostalgji, se nuk dua të bëj krahasime tani, por i bie vdiq Enveri dhe përfundoi Shqipëria. Jo, vazhdon jeta”, shtoi Salianji.
