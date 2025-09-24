I ftuar në emisionin Now me moderatoren Erla Mëhilli në Euronews Albania, ish-kryeprokurori Eugen Beci ka komentuar vendimin e Këshillit Bashkiak të Tiranës për shkarkimin e kryebashkiakut Erion Veliaj.
Ai e cilësoi vendimin si një shkelje të të drejtave themelore dhe theksoi mungesën e transparencës dhe respektimit të procedurës ligjore në këtë proces.
“Kanë rënë dakord që shkelet një e drejtë themelore që çdo personi që i fillon një proces duhet t’i bësh me dije shkaqet e shkarkimit. E dyta, vetë Gjykata Kushtetuese ka dy vendime ku në mënyrë eksplicite shpjegon se kryetari bashkisë duhet të dëgjohet. Është parim kjo dhe s’ka lidhje me sallën e gjyqit. Parimi juridik është dhe në ndërmarrjen më të humbur. Nuk ka asnjë vakancë. Në frymën e Kushtetutës është e përcaktuar dhe duhet ta dëgjosh. Këshilli Bashkiak i është referuar nenit 62, kemi një thelb që thuhet për tre muaj që s’është paraqitur. Në rast se s’kemi mungesë me arsye apo pa arsye nuk është përcaktuar,” – tha ish-kryeprokurori Eugen Beci.
Beci theksoi se procedurat për shkarkimin e një kryebashkiaku nuk mund të bazohen vetëm në interpretime të pjesshme të ligjit, por duhet të respektojnë frymën e Kushtetutës dhe të drejtat themelore të individit.
Leave a Reply