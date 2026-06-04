Nga Kreshnik Spahiu
90% e protestuesve, komentuesve dhe analistëve kanë nxjerrë një teori të re: Zvërneci nuk është shkak, por pretekst për t’u revoltuar kundër dyshes Rama-Berisha.
Në thelb, ky është dëmi më i madh që i bëhet luftës kundër establishmentit të vjetër Rama-Berisha.
Për këto arsye, po ju jap disa fakte që hedhin poshtë të dyja teoritë: si atë që Zvërneci është shkaku kryesor, ashtu edhe atë që Zvërneci është thjesht një “sebep”.
1. E para, nëse Zvërneci është shkaku kryesor i urrejtjes kundër Ramës dhe Berishës, po parashtroj disa pyetje për protestuesit:
* Pse për Zvërnecin e Ivanka Trump dhe jo për kullat e mafies në Tiranë?
* Pse për Zvërnecin e Ivanka Trump dhe jo për Bankers-in, që ka 20 vjet me puset e naftës?
* Pse për Zvërnecin e Ivanka Trump dhe jo për Vainën dhe Shëngjinin?
* Pse për Zvërnecin e Ivanka Trump dhe jo për Kodin Zgjedhor?
* Pse për Zvërnecin e Ivanka Trump dhe jo për ushqimet e skaduara në supermarkete?
* Pse për Zvërnecin e Ivanka Trump dhe jo për hidrocentralet greke apo turke?
* Pse për Ivanka Trump dhe jo për Damir Fazlliçin?
* Pse për amerikanen Ivanka Trump dhe jo për grekun Gjikuria?
* Pse kundër amerikanëve në Zvërnec dhe jo kundër firmës greke që fitoi portin e Durrësit?
A mendoni se është rastësi që protestohet kundër kërkesave amerikane?
* Rebelimi i vitit 1997 filloi pas kërkesave amerikane.
* Rebelimi kundër armëve kimike filloi kundër kërkesës amerikane.
* Rebelimi kundër Zvërnecit është kundër kërkesës amerikane.
Tri herë jemi rebeluar ne shqiptarët, çuditërisht kundër kërkesave amerikane, dhe po aq çuditërisht, të tri rebelimet janë mbështetur nga Athina.
2. E dyta, për ata që thonë se Zvërneci është sebep, por në thelb bëhet fjalë për urrejtjen ndaj Rama-Berishës.
Nëse vërtet është kështu, atëherë ky është shërbimi më i mirë që i bëhet dyshes Rama-Berisha. Duke zgjedhur kauzën e gabuar, nuk bëhet gjë tjetër veçse forcohet pushteti i kësaj dysheje.
A e dini çfarë do të ndodhë pas kësaj?
Javën që vjen fillon përçarja dhe sherri për drejtimin e protestës. Ata që po synojnë të përfitojnë nga turma sapo kanë filluar luftën e bërrylave.
Së shpejti do të zihen me njëri-tjetrin për mikrofonin, se kush do të flasë në bulevard.
Mos harroni: shumica e atyre që drejtojnë sot protestat kundër Ivankës janë po ata që vitin e kaluar festuan fitoren e babait të saj.
Këta trumpistët e Tiranës, sapo të mbyllet protesta, do të bëjnë sikur nuk kanë qenë aty dhe do t’ia shtrëngojnë duart ambasadorit të ri amerikan në festën e 4 Korrikut.
Por një pyetje kisha për ta:
A do ta vazhdoni protestën kundër Ramës dhe Berishës nëse Ivanka Trump tërhiqet nga projekti?
Kam frikë se ata nuk e dinë sa shumë u trishtua Beogradi kur Kushner dhe Ivanka u tërhoqën nga projekti prej 4.5 miliardë eurosh në Serbi.
Dhe, për ta mbyllur, për ata që ëndërrojnë, por gabojnë në luftën kundër Ramës dhe Berishës, kam pyetjen e fundit:
Nëse sot shpallen zgjedhjet e parakohshme, a e dini çfarë ndodh dhe kush parti fiton?
Po nëse ata të dy frikësohen dhe ndryshojnë ligjin, duke e bërë pragun elektoral për partitë e reja 10%?
A e dini kush forcohet pas zgjedhjeve?
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