Deputeti i Lëvizjes Bashkë, Redi Muçi, ka komentuar largimin e deputetes Marjana Koçeku nga grupi parlamentar i PS.
I ftuar në “Quo Vadis” të moderatores Pranvera Borakaj në Vizion Plus, Muçi tha se Marjana Koçeku gjeti momentin e duhur për t’u larguar nga PS.
I pyetur nëse Lëvizja Bashkë do t’i hapë dyert e partisë Marjana Koçekut, Muçi tha se, për momentin, vëmendja është te largimi i Edi Ramës.
Pjesë nga biseda:
Borakaj: Ju duket e sinqertë lëvizja e deputetes Koçeku?
Muçi: Unë mendoj që, në radhë të parë, vendimi i saj është i duhuri. Është një vendim që e nderon atë, pavarësisht të shkuarës së saj. Është një vendim që do të duhej të ndiqej nga deputetë të tjerë të PS. Në Britani, kryeministri u dorëhoq sepse shumë deputetë të partisë së tij nuk e mbështesnin më. Nëse këtë do ta bënin edhe kolegët e zonjës Koçeku, dorëheqja e zotit Rama do të ishte e pashmangshme.
Unë di që zonja Koçeku ka qenë pjesë e protestave studentore. Zgjedhja e saj për t’iu bashkuar PS-së mendoj se ka ngjallur skepticizëm te disa miq të saj. Fakti që ajo ishte deputete kur filluan prishjet në zonën e Thethit, në zonën që përfaqësonte, mendoj se e ka bërë të ndiejë mbi shpinë barrën e pakënaqësisë që është krijuar ndaj qeverisë së Edi Ramës. Mendoj se gjeti momentin e duhur për të dhënë dorëheqjen nga PS.
Borakaj: A mundet që partia juaj t’i hapë dyert zonjës Koçeku?
Muçi: Gjithçka që ka të bëjë me fushatën elektorale janë çështje të një momenti të dytë. E gjithë vëmendja është te dorëheqja e Edi Ramës.
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