Gjatë një interviste për BBC, presidentja në detyrë e Kosovës Vjosa Osmani nuk pranoi t’i përgjigjej pyetjes nëse do të votonte pro bashkimit kombëtar me Shqipërinë, po t’i jepej mundësia.

Ajo u pyt lidhur me deklaratat e Albin Kurtit, i cili u shpreh se nëse do t’i jepej mundësia do votonte pro bashkimit kombëtar. Osmani tha se nuk mund t’i përgjigjej një pyetjeje të tillë sepse me Kushtetutën e tanishme të Kosovës është e pamundur mbajtja e referendumeve të tilla.

Në një interviste HardTalk, Osmani ka thënë se përgjatë gjithë karrierës ka besuar në shtetin e pavarur dhe sovran të Kosovës. “Do të vazhdoj të punoj për këtë”, ka theksuar ajo.

Ushtruesja e detyrës së kryetares së shtetit tha se mbajtja e një referendumi për çështje si bashkimi kombëtar, mund të bëhet i mundur në rast të ndryshimeve kushtetuese, që sipas presidentes mund të ndodhin vetëm pas disa dekadash.

“Kjo s’është pyetje që do t’i përgjigjem sepse me Kushtetutën tonë s’mund të ketë referendume të tilla. Kushtetuta është e qartë dhe kjo është Kushtetutë në të cilën unë besoj. Nëse ajo ndryshohet edhe pse mundësitë për ndryshim janë tejet të vogla, nëse ajo ndryshohet, dhe ajo mund të ndodhë në disa dekada, në atë kontekst politik do të isha në gjendje të përgjigjesha. Në situatën aktuale, sigurisht dhe fundamentalisht besoj në lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Përgjigja ime është Kosova është këtu për të qëndruar dhe përgjithmonë”, ka thënë ajo.

g.kosovari