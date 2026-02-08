Zyrtarë të lartë të mbrojtjes izraelite u kanë bërë së fundmi të ditur homologëve amerikanë se programi i raketave balistike të Iranit përbën një kërcënim ekzistencial dhe se Izraeli është i gatshëm të veprojë edhe në mënyrë të njëanshme, nëse situata e kërkon, raporton Jerusalem Post.
Sipas burimeve të sigurisë, në javët e fundit janë zhvilluar disa shkëmbime të nivelit të lartë, gjatë të cilave Izraeli ka komunikuar qartë objektivin e tij për çmontimin e kapaciteteve raketore dhe infrastrukturës së prodhimit të Iranit. Zyrtarët ushtarakë kanë paraqitur koncepte operacionale për dobësimin e programit, përfshirë sulme ndaj pikave kyçe të prodhimit.
“U kemi bërë të qartë amerikanëve se do të ndërhyjmë vetëm nëse Irani kalon vijën e kuqe që kemi përcaktuar për raketat balistike,” ka deklaruar një burim, duke shtuar se kjo vijë ende nuk është kapërcyer, por zhvillimet në Iran po monitorohen nga afër.
Zyrtarët izraelitë kanë theksuar se vendi ruan lirinë e plotë të veprimit dhe nuk do të lejojë rivendosjen e sistemeve strategjike të armëve në një shkallë që rrezikon ekzistencën e Izraelit. Një tjetër zyrtar i mbrojtjes e cilësoi periudhën aktuale si një “mundësi historike” për të goditur ndjeshëm infrastrukturën raketore të Iranit dhe për të neutralizuar kërcënimet aktive ndaj Izraelit dhe vendeve të rajonit.
Gjatë diskutimeve të fundit, sipas burimeve, Izraeli ka paraqitur gjithashtu plane për të shënjestruar objekte të tjera të lidhura me programin raketor iranian.
Megjithatë, disa zyrtarë kanë shprehur shqetësime se presidenti amerikan Donald Trump mund të miratojë një qasje të kufizuar ushtarake, të ngjashme me operacionet e SHBA-së kundër Houthëve në Jemen, e cila sipas tyre mund të lërë të paprekura kapacitetet kyçe të Iranit. “Frika është se mund të zgjidhen disa objektiva, të shpallet sukses dhe më pas Izraeli të përballet i vetëm me pasojat,” ka deklaruar një zyrtar ushtarak, duke theksuar se veprimet e pjesshme nuk e eliminojnë kërcënimin kryesor.
Ndërkohë, brenda Forcave të Mbrojtjes së Izraelit (IDF), gjenerali Omer Tishler, komandanti i ardhshëm i forcave ajrore, pritet të shoqërojë kryeministrin Benjamin Netanyahu në vizitën e tij të ardhshme në Shtetet e Bashkuara. Tishler do të përfaqësojë Shefin e Shtabit të IDF-së, gjeneral-lejtnant Eyal Zamir, pasi aktualisht Izraeli nuk ka atashe mbrojtës në Uashington, pas vendimit të Ministrit të Mbrojtjes, Israel Katz, për të mos miratuar kandidatin e propozuar për këtë post.
