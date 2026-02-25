Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, shpjegoi shkurtimisht argumentin e tij për një sulm të mundshëm ndaj Iranit në fjalimin e tij për Gjendjen e Kombit para Kongresit të martën, duke thënë se nuk do të lejonte që sponsori më i madh i terrorizmit në botë të ketë një armë bërthamore.
Në fjalimin e tij, Trump theksoi mbështetjen e Teheranit për grupet militante, vrasjen e protestuesve dhe programet raketore dhe bërthamore të vendit si kërcënime për rajonin dhe Shtetet e Bashkuara.
“Regjimi iranian dhe përfaqësuesit e tij vrasës nuk kanë përhapur gjë tjetër veçse terrorizëm, vdekje dhe urrejtje”, tha presidenti republikan rreth 90 minuta pas fillimit të fjalimit të tij vjetor në një seancë të përbashkët të Senatit dhe Dhomës së Përfaqësuesve.
Ai akuzoi Iranin për rinisjen e programit të tij bërthamor, për punën për të ndërtuar raketa që “së shpejti” do të jenë të afta të arrijnë Shtetet e Bashkuara dhe për përgjegjësinë për shpërthimet në rrugë që kanë vrarë anëtarë të shërbimit amerikan dhe civilë.
Mediat shtetërore iraniane kanë pohuar se Teherani po zhvillon një raketë të aftë për të arritur Amerikën e Veriut.
Përgatitjet për fjalimin e Trump u zbehën nga grumbullimi i forcave ushtarake amerikane në Lindjen e Mesme dhe përgatitjet për një konflikt të mundshëm me Iranin që mund të zgjasë me javë të tëra nëse Teherani nuk arrin një marrëveshje për të zgjidhur një mosmarrëveshje të gjatë mbi programin e tij bërthamor.
Trump ka shprehur vazhdimisht zhgënjimin e tij me dështimin e negociatorëve për të arritur një marrëveshje. “Ata duan të bëjnë një marrëveshje, por ne nuk i kemi dëgjuar ato fjalë të fshehta, ‘Ne kurrë nuk do të kemi një armë bërthamore’”, tha Trump në fjalimin e tij.
Irani thotë se kërkimet e tij bërthamore kanë për qëllim prodhimin civil të energjisë.
Trump gjithashtu fajësoi qeverinë në Teheran për vdekjen e mijëra protestuesve gjatë demonstratave të fundit antiqeveritare, megjithëse shifra specifike që ai përmendi – se 32,000 njerëz ishin vrarë – është shumë më e lartë se shumica e vlerësimeve publike.
“Ajo që pretendohet në lidhje me programin bërthamor të Iranit, raketën balistike ndërkontinentale të Iranit dhe numrin e njerëzve të vrarë në trazirat e janarit nuk është gjë tjetër veçse përsëritja e një serie gënjeshtrash të mëdha”, tha zëdhënësi i ministrisë së jashtme të Iranit, Esmaeil Baghaei, në një postim në X të mërkurën.
