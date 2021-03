“Mund të ndodhë që të rikthehet dhe unë do të isha i lumtur, pasi kam pasur fatin të punoj për disa sezone me të. Është një profesionist i jashtëzakonshëm, por për momentin luan me Juventusin, ndaj duhet ta respektojmë këtë fakt”.

Këto ishin fjalët e trajneri francez të Realit të Madridit kur u pyet për një rikthim të mundshëm të Cristiano Ronaldo-s në kryeqytetin spanjoll, pasi lajmeve që janë bërë më të shpeshta gjatë kohëve të fundit, sidomos pas eliminimit të Juventusit nga Champions League.

Zidane foli për ndeshjen e së martës ndaj Atalanta-s në Champions League, duke u shprehur i “frikësuar” nga italianët.

“Nuk jam aspak i qetë, pasi ata do të vijnë të inatosur për shkak të kartonit të kuq në ndeshjen e parë dhe do të japin diçka më shumë, duke sulmuar vazhdimisht. Kanë një filozofi të qartë loje, që nuk e ndryshojnë dhe nëse nuk jep 100%, ndaj tyre rrezikon ta pësosh keq”, tha Zidane./a.p