Kryeministri Edi Rama ka deklaruar në një dalje të tij publike se platforma TikTok do të mbyllet brenda një viti në Shqipëri. Tomi Kallanxhi, eksperti i IT tregohet disi skeptik dhe shprehet mosbesues për faktin që kryeministri mund të marrë një vendim të tillë.

“Kjo është një alibi që do të ngrejë kryeministri sepse edhe shteti amerikan po studion një mënyrë dhe i kanë lënë afat Tiktok-ut deri në 19 janar për t’u shitur në një kompani amerikane, çështja është se në datë 18 janar në SHBA dekretohet President i ri Donald Trump dhe ndoshta e gjithë kjo gjë e kryeministrit është një lojë Piari dhe propagandë. Ai e ka thënë që do mbyllet por lajmi mund të dalë se do mbyllet vetëm për fëmijët nën moshën 16-vjeç. Në situatën që ne jemi unë personalisht nuk e besoj” -tha Kallanxhi.

Ai gjithashtu ngre pikëpyetje mbi 2 çështje për mbylljen e kësaj platforme në Shqipëri.

“A duhej të merrej një vendim i tillë që para rasteve kriminale që kanë ndodhur në Shqipëri ku janë përfshirë të mitur, dhe a vendoset vërtet mbyllja e TikTok nga kryeministri apo nga një Gjykatë Kushtetuese?”, ka thënë eksperti i IT.

Ndër të tjera ai shton se qeveria nuk ka bërë asnjë reagim ndaj mbylljes së TikTok dhe flet mbi mënyrën se si do të vepronte ai, jo si një ekspert IT por si një kryeministër.

“Qeveria nuk ka bërë asnjë reagim kundrejt mbylljes së TikTok. Ajo çfarë do bëja unë po të isha kryeministër është se do kisha krijuar një grup siç është AMA, duke kontrolluar gjithë televizionet. AMA e ka mundësinë dhe nuk po bën asgjë. Duhej të ishin marrë njëherë këto masat, të tentohej krijimi i një komuniteti për menaxhimin jo vetëm të TikTok po për të gjitha mediat sociale, e në fund duhej të ishte mbyllja e saj”, tha eksperti Tomi Kallanxhi.